- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizeaza asupra pericolului de a filma live la volan, spunand ca nu este „cool” si ca aceasta „nebunie” care a facut victime ar trebui oprita. Postarea de pe pagina de Facebook a ministerului a devenit rapid virala. „Oameni buni, opriti live-urile de la volan!…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face apel catre șoferi sa nu mai faca live-uri pe Facebook atunci cand sunt la volan, dar și catre toți utilizatorii rețelei sociale sa anunțe imediat instituția pe contul de Facebook in cazul in care vad astfel de filmari."Oameni buni, opriți live-urile de ...

- O fetița in varsta de șase ani și un barbat, care era in direct pe Facebook, au murit, vineri noapte, in urma unui accident petrecut pe drumul care leaga Timișoara de Moravița, in județul Timiș, in care au fost implicate doua mașini și un tractor, transmite MEDIAFAX.Accidentul rutier a avut…

- 14 oameni morti si o lege depasita de realitate. Romania continua sa numere mortii pe sosele, in imagini transmise live pe internet. Au trecut patru luni de la Campania Observator "Stop Live pe Facebook la volan. Da like vietii", iar bilantul negru a crescut, in timp ce nicio litera nu s-a schimbat…