- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, ii solicita lui Klaus Iohannis desecretizarea protocoalelor cu SRI, dupa dezvaluirile incediare facute de Liviu Dragnea marți seara.„(...) Avem acum dovezi ca cel puțin in politica și justiție s-au implicat la varf (c.n. cei din conducerea SRI) cu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat ca „statul paralel“ a bagat oameni in puscarie si ca e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat de mai multe ori, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind…

- Evenimentele dezvaluite de EVZ in serialul „Noi suntem Statul!” și la care au participat cei mai puternici oameni din instituțiile de forța ale Romaniei, au fost confirmate recent de ambasadorul țarii la Washington, George Maior, in cadrul audierilor de la Comisia SRI. Printre remarcile acestuia au…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta ca principalul punct de pe ordinea de zi a sedintei va fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu.“Am decis impreuna cu domnul presedinte Tariceanu sa convocam Biroul…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va sustine miercuri, la ora 19,30, la sediul DNA, o conferinta de presa, anunta Biroul de Informare si Relatii...

- Dezvaluirile procurorului Iorga Moraru lovesc dur chiar si in lumea politica. Moraru a declarat recent ca Laura Codruța Kovesi i-a cerut sa urgenteze dosarul unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu mai fie propus pentru functia de prim-ministru.Citeste si: Tariceanu, reactie FURIBUNDA…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese din nou la atac si sustine, intr-o ampla analiza postata pe Facebook ca Romania se indreapta spre o noua criza economica. Mai mult decat atat, Citu se intreaba, retoric, daca PSD, in frunte cu Liviu Dragnea si Darius Valcov au vreun plan pentru redresarea economiei.…

- Cred ca nu avem cum sa evitam o comisie de ancheta parlamentara in privinta activitatii Serviciului de Protectie si Paza, a declarat ieri Liviu Dragnea, liderul PSD sustinand ca „lucrurile sunt mai grave decat banuim noi”. „Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara”, a spus Dragnea, el…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie furibunda dupa ce a fost intrebat de jurnalisti despre dezvaluirile facute recent de Rise Project cu privire la unele achizitii facute de fiul sau de la firma Tel Drum."Nu stiu.", a declarat, in prima instanta Dragnea. Dupa ce jurnalistii…

- Liviu Dragnea vrea o comisie parlamentara de ancheta in cazul SPP. Liderul social-democrat a precizat ca, in lumina informațiilor care incep sa apara in spațiul public, constituirea unei astfel de comisii nu mai poate fi evitata. Liviu Dragnea a precizat ca dorește o comisie parlamentara de ancheta…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- Presedintele Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, astazi, pentru Mediafax, ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. „Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere”, a sustinut Vela. Liderul…

- Lovitura pentru Liviu Dragnea! Daca liderul PSD astepta ca dupa dezvaluirile pe care le-a facut despre seful SPP, acesta sa fie anchetat in cadrul comisiilor parlamentare, noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat vine cu bomba zilei. Liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent…

- Jurnalistul Dan Tapalaga avertizeaza intr-un editorial ca Liviu Dragnea a pornit un atac pentru acapararea intregului stat. ”Liviu Dragnea face toate aceste mutari in forta pe fondul invitatiei la negociere. La iesirea de luni seara de la Antena 3 i-a transmis destul de clar lui Klaus Iohannis in particular…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- "Va pot spune ca a venit un prieten la mine din partea unui alt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, sa-mi transmita, cred ca la doua saptamani dupa ce am fost numit viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, ca e foarte bine sa colaborez pentru ca o sa am protectie,…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei citat de Agerpres.ro. Reamintim ca, Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului, noteaza Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa rateze momentul de a critica Guvernul si a mentionat ca "topaiala guvernamentala" este expresia consacrata a sefului statului."Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul,…

- Liviu Dragnea a declarat luni la Antena 3 ca pensiile și salarii vor crește în ritmul în care PSD s-a angajat în programul de guvernare. „Proiectul legii pensiilor a fost finalizat în draft. În 2018 trebuie sa finalizam aceasta lege, care va fi mai complicata…

- Fostul premier Adrian Nastase susține ca debarcarea sa de la conducerea PSD a fost rezultatul unei tradari, insa nu știe nici pana astazi cu siguranța cine a stat in spatele acestui plan. ”Este inevitabil. Cei din echipa in care ești doresc sa preia conducerea. Ideea de a polemiza cu propriul meu trecut…

- Ministrii Guvernului condus de premierul desemnat Viorica Dancila vor fi stabiliti prin vot in Comitetul Executiv National al PSD, care se va reuni de la ora 11,00. "Ca şi procedură, fiecare organizaţie sau fiecare membru al CEx să facă propuneri pentru un membru al Cabinetului.…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila, informeaza Antena3.Liderul ALDE, Calin Popescu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus despre Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier si desemnata de catre Klaus Iohannis ca este „o doamna decenta, agreabila si foarte competenta”.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Premierul Mihai Tudose a comentat in editia speciala Income Magazine, de la Antena 3, declaratiile presedintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anuntat ca in luna ianuarie coalitia va face o analiza privind o o posibila restructurare a Guvernului,…

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara într-un interviu la Antena 3 ca „PSD a câștigat alegerile, nu și puterea”. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile și practic…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- Liviu Dragnea a lansat un atac extrem la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD il acuza pe Iohannis ca e șeful statului paralel.”Nu cred ca este strain, președintele Iohannis. Crede ca e beneficiar. Eu cred ca se inșala, ar trebui sa se uite in istoria recenta. Structurile au pe…

- S-a starnit neliniștea in PSD, dupa apariția documentului exploziv cu zeci de demnitari interceptați de procurorii DNA, in baza mai multor mandate emise de Curtea Suprema, in 2014.Eugen Teodorovici, unul dintre miniștri interceptați, a fost invitatul Mihaelei Barzila in emisiunea "News Magazine”…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa indentifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Liderul PSD…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…