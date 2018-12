Stiri pe aceeasi tema

- La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul de Copii Brașov au fost confirmate, prin teste rapide, 200 de cazuri de gripa intr-o singura luna. De vina este virusul gripal de tip A și B, dar Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov așteapta confirmarea cazurilor de la Institutul Cantacuzino din București.…

- ”Cine ii recunoaște sau le cunoaște rudele, sufletele acestea doua au fost lasate in fața Spitalalui Județean Alexandria. Haideți sa le gasim familia sau rudele. Cine ii recunoaște sunt rugați sa sune la 112. Cine a zis ca toti copiii merita parinți, dar nu toți parinții merita copii mare dreptate a…

- Un barbat in varsta de 70 de ani si-a pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce locuinta in care se afla a fost cuprinsa de flacari, a anuntat, sambata dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu informeaza Agerpres Potrivit…

- Tragerea la sorti in urma careaia au fost desemnati membrii completurilor de cinci judecatori pentru anul 2018 a avut loc, vineri dimineata, la Inalta Curte. Liderul PSD, dar si celelalte persoane care vor fi judecate de aceste completuri au aflat, asadar, componenta lor. A fost o sedinta publica, in…

- Un grav accident de circulatie a avut loc astazi, 28 octombrie, pe DN 79, la iesirea din Nojorid spre Les, in judetul Bihor. O persoana a murit și doua sunt ranite. O autoutilitara si un autoturism s-au izbit. „Apelul la 112 a fost facut la ora 11.52. Accidentul rutier s-a produs pe DN 79, intre […]

- Presedintele Organizatiei Teritoriale Ungheni a Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Gheorghe Petic, care este si fost angajat al Politiei de Frontiera, a fost retinut in seara de vineri, 12 octombrie, la iesirea din Primaria orasului Ungheni. Activistul este acuzat de comiterea unui viol. El a…

- CONTROVERSE… Mare bucurie a fost in Primaria de la Barlad, in aceste zile, cand primarul Dumitru Boros a anuntat ca orasul a implinit 610 ani de atestare documentara. Ceea ce inseamna ca prima atestare a targului Barladului, in opinia lui Boros, ar fi cam la 1408. Dar, chiar sub nasul edilului, in centrul…

- Instanța suprema a confirmat, luni, redeschiderea dosarului privind activitați ale companiei Tel Drum, caz in care este vizat și șeful PSD, Liviu Dragnea. „Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Secția de combatere a…