"A fost un apel fals, o razbunare pe iubitul ei, fata este din Constanța. Astfel de situații sunt foarte periculoase, se pot crea precedente extrem de periculoase.” a spus Gabriel Mutu, pentru DCNews.

Primarul Sectorului 6 i-a cerut ministrului de Interne, Mihai Fifor, sa completeze legislația.

”Va spun cateva puncte:

Am cerut ca Poliția Locala sa treaca sub comanda Poliției Naționale in astfel de situații, in momentul in care apare un astfel de eveniment, pentru a crește numarul de efective.

Cand suni la 112 sa se faca interceptarea și localizare automat, sa…