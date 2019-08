Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 86 de ani din județul Arad care a plecat in padure dupa uscaturi și nu a mai revenit a fost cautat, zeci de minute, in iarba de un metru, de polițiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari. Batranul a fost gasit cazut, deshidratat, dar fericit ca nu l-a prins noaptea in padure, potrivit…

- Un barbat dat disparut de catre familie, dupa ce a plecat de acasa in luna iulie, a mers la Poliție, luni și a explicat ce s-a intamplat. Acesta a spus ca a stat in locuința unui prieten, in Bengești-Ciocadia, dupa o cearta cu fiul sau, care a și anunțat dispariția. „Avand in vedere plecarea voluntara…

- FOTO – Arhiva Alexandra Macesan, victima din Caracal, a sunat de trei ori la 112 pentru a-si anunta propria rapire. Surse apropiate anchetei spun ca nicio relatare a acestora nu poate arata de fapt tonul pe care s-au consumat convorbirile, potrivit Mediafax. Alexandra a sunat de trei ori la 112, lucru…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei ucise la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de la…

- Un deținut a evadat de la un punct de lucru din Timișoara. Barbatul, de 41 de ani, este acum cautat de polițiști și de jandarmi. The post Deținutul evadat in Timișoara, cautat de polițiști și jandarmi appeared first on Renasterea banateana .

- Zeci de pompieri, jandarmi și polițiști au fost mobilizați pentru a cauta un parapantist din Franța care a fost dat disparut in noaptea de duminica spre luni. Din primele informații, barbatul zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Salvatorii au fost alertați printr-un apel la 112 ca a disparut un…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, cei doi ar fost surprinși, vineri dupa-amiaza, de sateni langa localitatea Remetea Lunca, la furat de lemne. Aceștia au sunat la 112, iar la fața locului s-a prezentat un echipaj. Conform surselor citate, polițiștii nu au reușit sa demonstreze ca barbații ar fi…