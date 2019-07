Stiri pe aceeasi tema

- MAE transmite ca Ambasada de la Viena urmarește evenimentele legate de accidentul rutier produs miercuri in apropierea orașului Hohenzell, Austria. Pana acum, nu exista notificari de la autoritațile locale privind existența unor cetațeni romani in acest caz, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mihai…

- La data de 30 iulie, in jurul orei 20:00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana, a carei voce parea a fi de copil, a apelat numarul unic de urgenta 112 si a anuntat ca a fost prinsa de mai multi infractori si ca se afla intr-o duba. Apelantul a refuzat sa ofere detalii privind…

- Politistii din Tecuci au identificat un minor, din localitate care, in contextul unui joc cu un prieten, a sesizat in mod fals, la numarul unic de urgenta 112, ca ar fi fost victima unei infractiuni de lipsire de libertate.

- "Asasinii, ati ucis un copil! ", au strigat oamenii in momentul in care au vazut politisti pe marginea drumului. Circa 3.000 de persoane au pornit in mars de la Palatul Victoria spre sediul MAI. Protestatarii reproseaza autoritatilor ca au intervenit prea tarziu in cazul fetei din Caracal si ca, desi…

- Politistii l-au incatusat pe barbatul de 65 ani in curtea caruia au descins vineri-dimineata, 26 iulie, cautand-o pe Alexandra Maceseanu, o adolescenta de 15 ani data disparuta in urma cu doua zile.

- Patru persoane, printre care și un copil de 12 ani, au fost duse la audieri, joi seara, de polițiștii din Teleorman, fiind banuite ca au furat dintr-o benzinarie din Turnu Magurele peste 22.000 de lei. Suspecții au fost prinși in trafic de polițiștii rutieri, conform Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- FOTO – Arhiva In aceasta perioada, se deruleaza acțiunea TRUCK & BUS, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene. Polițiștii verifica autovehiculele destinate transportului…

Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Brașov, au destructurat un grup infracțional organizat, specializat in trafic de...