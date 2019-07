Apel fals 112 - Copil de 10 ani, 'răpit' în Cluj. Acțiune rapidă a polițiștilor. Dosar penal Copilul este din comuna Florești, județul Cluj, a sunat la 112 și a anunțat ca a fost rapit de mai multi infractori si ca se afla intr-o duba. Polițiștii au reușit, miercuri, sa il identifice și au stabilit ca a fost vorba despre un apel fals, facut in joaca. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, apelul a fost primit marți seara, in jurul orei 20.00. Imediat, s-a constituit o echipa operativa, coordonata de procuror, formata din politisti din cadrul mai multor structuri. ”La data de 30 iulie, in jurul orei 20, politistii au fost sesizati cu privire la faptul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

