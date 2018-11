Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa afumaturi, pe masa de Craciun vom avea si pepene crescut in pamant romanesc. Un nou soi care rezista chiar si iarna a fost aclimatizat de cercetatorii de la Statiunea pentru Legumicultura din Buzau.

- Avocata Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justiției, intervine exploziv in scandalul revocarii procurorului general, Augustin Lazar. Mocanu a postat, pe Facebook, un articol in care se arata ca proiectul cu care Augustin Lazar a candidat la șefia Parchetului General era copy paste dupa ce…

- Una dintre victime a fost lovita cu ciocanul si s-a ales cu o taietura la cap si cu o posibila fractura la umar, dupa ce a refuzat sa ii dea unui barbat o tigara, in statia de metrou Stratford din Londra. Cealalta victima are o vanataie in urma loviturii. „Am remarcat in statie un [...]

- Un barbat a atacat mai mulți oameni cu un ciocan la stația de metrou Stratford din Londra. Un grup de romani a intervenit și l-a imobilizat pana cand a venit poliția. Doua persoane au fost ranite in...

- Creatii ale celor mai reprezentativi compozitori romani ai secolelor XIX-XX au putut fi ascultate, marti seara, la Opera Nationala Romana Timisoara (ONRT), care a organizat concertul extraordinar "Lasati-ma sa cant", in cadrul Festivalului International Timisoara Muzicala, ca omagiu adus Centenarului…

- Artistul irlandez Damien Rice, in varsta de 44 de ani, care a sustinut marti seara un concert sold out la Opera Nationala din Bucuresti, si-a surprins fanii romani printr-un gest inedit la terminarea spectacolului.

- Sambata, 15 septembrie, de la ora 17, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va evolua in deplasare, pe terenul celor de la HC Buzau, in runda a doua a Ligii Nationale. Constantenii antrenati de Zvonko Sundovski sunt in cautarea primului succes al sezonului dupa cele doua infrangeri suferite…

- Mai multi medici din Cluj-Napoca au intitiat un proiect prin care isi doresc sa ajute pacientii afectati de boala Huntington, o tulburare genetica neorologica considerata rara. Conform studiilor, prevalența...