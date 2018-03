Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti face apel la cetatenii care au grupa sanguina 0 RH negativ pentru o fetita bolnava de cancer, aceasta fiind internata la Institutul Oncologic Bucuresti.

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- „Imobiliarele sunt sfinte! Asta este si parerea Patriarhiei Romane, care a cerut recent un PUZ pentru un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 mp de pe strada Pajurei. Vor sa faca acolo blocuri de 8 etaje, fortand pe cat se poate reglementarile: regim de inaltime superior celui din zona, strada…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- UPDATE,ora 10:45 – Fetita de 10 luni, bolnava de rujeola, care a fost internata, aseara, in stare grava la Spitalul de Urgenta Bacau, a fost transferata, astazi dimineata, cu un elicopter SMURD la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Medicii sunt rezervati in legatura cu sansele ei de supravietuire.…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Petronela, fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer pe care parinții au refuzat sa o trateze, s-a stins din viata. Astazi, micuta a fost condusa pe ultimul drum de cativa oameni care o cunosteau si care au fost socati de povestea ei.

- Petronela a parasit aceasta lume, la doar 9 ani. Era bolnava de cancer și a trebuit ca instanța sa decida in locul parinților ca acest copil are nevoie de tratament. Micuța a fost adusa la Timișoara la finele anului trecut, insa medicii nu au putut decat sa constate starea grava in care se afla.

- Cercetatorii de la Universitatea Sorbona trag un semnal de alarma: alimentele ultra-procesate pot crește riscul de cancer. Pe lista au pus, de exemplu, prajiturile, cipsurile si bauturile indulcite. BBC scrie ca rezultatele acestui studiu trebuie tratate cu multa prudenta.

- Medicul si asistentele de la Centrul de Transfuzii din Targu Jiu au facut un apel la indragostiti sa doneze sange de Valentine"s Day. „DONEAZA SANGE! De Valentine"s Day, un cadou din inima!", asa s-a nu...

- Miriam Soare, jurnalista bolnava de cancer, a mers in Germania pentru a se trata, iar fosta prezentatoare TV a relatat ca experienta sa a fost una teribila. Aceasta a scris pe facebook ca a trecut prin clipe de cosmar si nu i-au fost oferite la timp serviciile medicale de care avea nevoie. “Sase ore…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Tanarul tașnadean, Romeo Kulcsar, cel care a salvat viața unei tinere donandu-i o parte din ficatul sau, mulțumește turor celor care l-au crescut, educat și i-au fost alaturi in aceste saptamani. Mesajul acestuia a fost postat pe contul sau de Facebook: „Dragi concetațeni, rudenii, prieteni, apropiați…

- SCM Craiova ramane cu 2 puncte in Grupa A a Cupei EHF, dupa ce a pierdut cu 28-26 partida din deplasare cu Kuban Krasnodar (Rusia), din cadrul etapei a 3-a. Partida retur va avea loc in weekend-ul urmator in Romania. Craiova a fost in carti pentru a castiga aceast joc mai bine de 50 de minute.…

- Forfota in mediul online a inceput miercuri, dupa ce un internaut care posta pe Facebook sub nikul de „Colonelu Morteni” a postat un mesaj prin care a amenințat ca va arunca mai multe femei in fata metroului. Dupa ce tanarul a postat un clip video live postat pe reteaua de socializare, in care a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump este "intr-o stare excelenta de sanatate", a anuntat vineri medicul Casei Albe, dupa ce Trump a efectuat prima examinare anuala. Trump a fost examinat timp de trei ore de catre medicii militari de la Centrul National Walter Reed din orasul Bethesda, statul…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Marti, DGASPC a transmis ca starea Biancai este atat grava incat, in acest moment, singurul tratament recomandat de medici este de tip paliativ, adica de ameliorare a simptomelor pe termen scurt. „Copilul este diagnosticat cu o forma grava si agresiva de cancer, recidivat a treia oara. Prognosticul…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Accidentul rutier s-a produs in apropierea localitatii Razboieni, fiind implicate trei autoturisme. Intr-unul dintre acestea se afla Alex Vasiliu, care a fost transportat in coma la spital. Cunoscutii acestuia fac un apel catre ieseni pentru a dona sange. "Este nevoie urgenta de sange…

- „Va rugam din suflet, daca cineva care are grupa AB pozitiv și e dispus sa doneze sange pentru o fetița cu aplazie medulara… Este la spitalul Fundeni (Bucuresti) , sectia de Pediatrie, are 11 ani, se numeste Tudor Alexandra Mihaela si pana la operație face transfuzii zilnice. Altfel moare!”,…

- Peste o suta de jandarmi brasoveni au donat sange, luni, pentru fetita in varsta de patru ani a colegului lor, Florin Cioanca, ranita grav in accidentul petrecut in weekend, in Harman, județul Brașov. In urma accidentului, patru persoane au murit si alte patru au fost grav ranite. Printre cei care si-au…

- Jandarmeria Romana face apel la oameni sa doneze sange pentru fetita unui jandarm care a murit in accidentul produs sambata in localitatea Harman, judetul Brasov. „Fetita colegului nostru, sublocotenent Cioanca Florin, decedat ieri (sambata – n.r) intr-un grav accident rutier produs in localitatea Harman,…

- Mama celor cinci fetite are nevoie lunar de transfuzii de sange si de trombocite din cauza starii deosebite in care se afla. Femeia face apel catre oamenii care pot dona sange si-i indeamna sa o ajute.

- Detalii socante ies la iveala in cazul care a ingrozit Capitala. La audieri, mama suspectei care a impins o tanara insarcinata pe sinele de la metrou, aceasta din urma pierzandu-si viata, sustine ca fiica ei ura femeile si poate din aceasta cauza a facut acest gest....

- Dupa trei ani in care nu a mai venit deloc in tara, ea locuind in SUA, Anamaria Ferentz a sosit in Romania. De cateva zile se afla in Bucuresti si a intrat in febra pregatirilor pentru ziua ei de nastere. Pe 14 decembrie aniverseaza o frumoasa varsta, asa ca va organiza o petrecere, pe care a mutat-o…

- Tanara cu fractura de bazin, fractura de gamba stanga si trauma abdominala este internata in sectia ATI a spitalului in stare grava. „Pacienta, victima a unui accident rutier, a ajuns in UPU cu multiple traumatisme. A necesitat transfuzii semnificative de sange pentru ca a pierdut sange in urma traumelor.…

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…