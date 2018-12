Stiri pe aceeasi tema

- Generatoarele de energie electrica din județele invecinate, trimise de IGSU (Inspectoratul General pentru Situații de Urgența), prin secretarul de stat MAI, Raed Arafat, au fost puse in funcțiune, in Timiș. Cele mai mari probleme s-au inregistrat in partea de est a județului. Nu doar Fagetul sau alte…

- Prefectul de Timiș, Eva Andreaș, a convocat in acesata seara, la sediul ISU Timiș, o ședința operativa a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a intervenției și Grupa Operativa a ISU Timiș. La ședința au participat președintele Consiliului Județean, Calin Dobra, inspectorul șef al ISU Timiș,…

- O mamica disperata ne-a trimis la redactie un mesaj adresat autoritatilor locale in care acuza nepasarea crasa in fata unor probleme care, in statele civilizate, nu mai exista de mult. Locurile de joaca. "Bariera bucuresti - cartierul fara un parc decent. Inteleg ca aici a fost candva un parc-…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența testeaza sistemul RO-ALERT in București și in Ilfov. In zilele de 21 septembrie și 24 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența va incepe testarea sistemului RO-ALERT pentru București și Ilfov. In data de 21 septembrie, in intervalul orar 10:00-12:00,…

- Comitetul Executiv Judetean al PSD Timis, format din membrii Biroului Permanent Judetean, parlamentari, primari, presedinti de organizatii locale, s-a intrunit astazi pentru a discuta pe marginea scrisorii asumate de mai multi lideri ai Partidului Social Democrat prin care se solicita demisia presedintelui…

- Presedintele interimar al PSD Timis, Calin Dobra, a fost mandatat de conducerea organizatiei sa sustina in Comitetul Executiv National care va avea loc la Bucuresti demersul semnatarilor scrisorii prin care se...

- Decizie de ultima ora in PSD București. Liderii filialelor de sector se vor intalni miercuri dupa-amiaza intr-o ședința fulger pentru a stabili care va fi poziția lor in scandalul privind scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea. Liderii PSD sector 1, 2 și 3 susțin scrisoarea prin care…

- Decizie de ultima ora in PSD București.Liderii filialelor de sector se vor intalni astazi intr-o ședința fulger pentru a stabili care va fi poziția lor in scandalul privind scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea. Conform Romania TV, liderii PSD sector 1, 2 și 3 susțin scrisoarea…