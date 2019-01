Stiri pe aceeasi tema

- Cu inima franta si cu o paguba de 780.000 de euro. Asa a ramas un italian de 73 de ani, care s-a indragostit iremediabil de o romanca de 30 de ani. In aproape 3 ani de relatie omul a saracit crunt, iar femeia a prosperat ca-n basme, si-a ridicat o vila in Gorj si a deschis afaceri inclusiv in Dubai.…

- Compania de logistica Lagermax AED Romania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri in 2018 cu 10%, pana la 13,5 mil. euro si a deschis un nou spatiu de logistica in Bucuresti. Sentimentul ramane unul pozitiv pentru anul 2019, chiar daca anul va fi marcat, ca si 2018, de o criza a fortei de munca,…

- Vaduva lui Patrick Ekeng, Nathalie, va veni de urgența in Romania, dupa ce a aflat din Gazeta Sporturilor ca asistentul de pe Ambulanța Puls care i-a transportat soțul la spital l-a injurat pe camerunez. ...

- In primele 11 luni ale anului 2018, la nivel national, s-au produs 7.771 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 1.685 persoane, ranirea grava a 7.365 de persoane si ranirea usoara a altor 3.131, se arata intr-un raspuns al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Principala cauza…

- Traficul rutier intre Novaci si Ranca, județul Gorj, inchis duminica din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, a fost redeschis luni.Potrivit unui comunicat transmis de CNAIR, circulația rutiera a fost deschisa pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de drum Novaci – Ranca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 13.06, in județul Gorj, la o adancime de doar 13 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea orașelor Baia de Arama (13 km), Motru (36 km), Uricani (37 km), Rovinari (42 km), Lupeni (48 km).

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, duminica dimineata, dupa cutremurul cu magnitudine de 5,8 grade din judetul Buzau, ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului....

- Nationala Romaniei va juca meciul contra Lituaniei (17 noiembrie, la Ploiesti), din Liga Natiunilor, fara spectatori. Totul dupa ce la partida Romania – Serbia, ultrasii romani au aprins torte si, la final, au patruns pe teren. Anuntul a fost facut de catre Federatia Romana de Fotbal, prin intermediul…