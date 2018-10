Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a ajuns de urgența la spital! Viorel Lis este foarte ingrijorat pentru starea de sanatate a soției lui. Blondina nu mai poate merge dupa ce a primit un diagnostic crunt de la medici. Oana Lis este imobilizata la pat! Vedeta nu se mai poate deplasa, in urma unui incident. Viorel, soțul vedetei,…

- Carmen Bruma a trecut astazi printr-o intervenție chirurgicala delicata. Iar la ceva vreme dupa ce a ieșit din sala de operații, frumoasa vedeta s-a fotografiat in timp ce statea pe patul de spital și a impartașit cu prietenii virtuali atat ce i s-a intamplat de a ajuns la bisturiu, cat și regretul…

- Liviu Varciu a ajuns din nou pe mana medicilor. Actorul a fost cel care și-a anunțat fanii și a impartașit cu ei imagini de pe patul de spital. De cateva saptamani bune, Liviu Varciu nu mai scapa de raceala! Indiferent de tratament se pare ca nimic nu funcționeaza in ceea ce-l privește. Deoarece se…

- Grav accident pe Valea Oltului. Potrivit ISU Valcea, ambulanțe de la Valcea și Sibiu intervin pentru acordarea primului ajutor victimelor accidentului de pe Valea Oltului, produs la limita dintre cele doua județe. „A fost suplimentat numarul ambulanțelor de Valcea și de la Sibiu. Sunt 13 victime, din…

- Regina muzicii soul, Aretha Franklin este grav bolnava. Cei dragi s-au adunat in jurul ei pentru a-și lua adio, dupa ce artista in varsta de 76 de ani a avut mai multe probleme de sanatate. Aretha este inconjurata de familie și prieteni la Detroit, la noua luni de la ultima sa performanța in noiembrie…

- Pentru ca a simtit nevoia sa comunice cu cineva despre momentele grele prin care trece, Oana Lis a decis sa mearga la psiholog, scrie wowbiz.ro. Sotia lui Viorel Lis si-a intrebat prietenii ce parere au despre acest lucru. Citeste si Oana Lis trece prin momente grele: "Merg la biserica, ma…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut cu parapanta in localitatea Șiria, județul Arad. La fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD. (Cele mai bune oferte laptopuri) Accidentul a avut loc duminica, pe dealurile din localitatea Șiria, acolo unde tanarul s-a prabușit…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, sofer, a ajuns joi la spital, in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu nitriti din apa unor izvoare. Medicii ieseni au declareat ca F.I., in varsta de 56 de ani, un sofer din municipiul Iasi, a fost transportat initial de catre un echipaj al Serviciului de […] The post…