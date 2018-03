Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Sanatate ii cer socoteala Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Printr-o adresa semnata de Sindicatul Independent al Medicilor Maramures, Camera Federativa a Medicilor din Romania, Cartel Alfa sindicalistii cer lamuriri despre sporurile salariale. “Doamna Ministru, Regulamentul de…

- "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest cod fiscal in fiecare saptamana, sa nu mai mareasca salariile la Stat in fiecare saptamana si sa ne lase sa facem business, fratioare!", a spus joi Mihai Marcu, proprietarul MedLife, la Romanian Business Leaders Summit, care se desfasoara in Capitala joi si vineri.…

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- Cheltuielile salariale ale statului roman cu angajatii din administratie, sanatate, aparare, educatie si servicii sociale au crescut cu peste 30%, dublu fata de cresterea salariilor la nivelul intregii economii romanesti, in doar un an, si asta fara a lua in calcul cresterile salariale de la sfarsitul…

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- Oamenii din doua sate din Botosani sunt revoltați și cu nervii la pamant, dupa ce preotul care slujeste la bisericile din localitatile lor le-ar fi impus taxe uriașe pentru pensiile lor foarte mici.

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Incepand de la 1 martie cresc si salariile profesorilor, nu doar ale medicilor. In cazul cadrelor didactice, majorarea prevazuta de Guvern se ridica la 20%. Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro, unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei. Iata cateva exemple de mariri…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba organizeaza astazi “Ziua Portilor Deschise”, intre orele 10.00-16.00, in toate subunitatile, activitate in cadrul careia cei interesati pot asista la prezentarea tehnicii si mijloacelor de interventie specifice. Evenimentul este prilejuit…

- „Daca pana acum nu exista aceasta tendinta, in ultimul an am observat ca exista candidati care au targhetat clar joburile de la stat, iar in trecut locurile de munca din privat erau clar preferate in detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer in unele…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Mediul de afaceri din România ar avea nevoie de cel putin 200.000 de oameni, dar munca la stat este mai atractiva pentru români, este de parere presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Românesc, Mohammad Murad.

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- Decizia instanței se intemeiaza in primul rand pe faptul ca taxele de școlarizare nu pot fi modificate decat cu 6 (șase) luni inainte de admitere, conform Legii Educației Naționale, pe cand UMF Iași a decis modificarea taxei cu mai puțin de o luna inainte de admitere. Practic, din acest moment, UMF…

- Danuț Bica, deputat PNL, declara ca demiterea Ministrului Muncii și Justiției Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgența din situația grava in care economia crește, salariile scad, inechitațile se adancesc, dar nimeni nu-și asuma responsabilitatea! Danut Bica, deputat PNL…

- Edilul recunoaste ca acestea sunt lefurile subalternilor sai, insa tine sa precizeze, in maniera proprie, ca ele sunt la nivelul anului trecut si nicidecum cele majorate cu decizia guvernului. Ceea ce inseamna ca marirea de salarii in primarie abia urmeaza. Cu alte cuvinte, daca salariile publicate…

- Romania este data peste cap de nenumaratele modificari care implica atat mediul de afaceri cat si salarizarea oamenilor de rand. Ajunsi la fundul sacului dupa promisiunile elucubrante din campanie ale...

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 9 februarie, cu o delegație a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), condusa de președintele acesteia, Marius Deaconu. Cu acest prilej, au fost abordate subiecte de actualitate privind facilitațile acordate…

- Salariile din Romania au crescut cu 165 de lei in decembrie, pana la un caștig salarial mediu net de 2.629 de lei, anunța Institutul National de Statistica (INS). Astfel, potrivit unui comunicat al INS, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,7%, in principal datorita acordarii…

- Blocul Național Sindical atrage atenția ca ordonanța de urgența privind salariile pe care guvernul dorește sa o adopte nu va face altceva decat sa adanceasca și mai mult haosul salarial și fiscal. Sindicaliștii avertizeaza ca noul act normativ este o soluție pompieristica iar guvernul nu a realizat…

- Sindicatul Democratic din Invațamant Arad, alaturi de alte astfel de entitați din țara, atrage atenția Guvernului Romaniei asupra multitudinii problemelor din invațamant, acutizate in ultima perioada si asupra faptului ca acestea au condus la nemulțumiri majore in randul angajaților din educație, membri…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) solicita adoptarea de catre Senat a amendamentului ce poate rezolva problema studentilor de peste 26 de ani cu privire la transportul feroviar intern.

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane. Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) reitereaza solicitarile adresate coalitiei de guvernare si Guvernului privind aplicarea masurilor asumate in timpul campaniei electorale. Citeste si: Un ONG, suspectat de DNA de FRAUDA cu fonduri europene: Procurorii OLAF au…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- Senatorul Eugen Teodorovici, propus ministru al Finantelor, a afirmat ca vrea sa imprime la nivelul administratiei fiscale "o abordare cat mai deschisa, proactiva", de sprijin fata de toti contribuabilii.Intrebat daca ar sustine o OUG care prevede inchisoare pentru cei care fac evaziune fiscala,…

- Dupa mai mult de un an de guvernare, coalitia parlamentara PSD-ALDE a indeplinit mai putin de o cincime din propunerile pentru dezvoltarea invatamantului superior inaintate de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) in campania electorala din anul 2016, se arata intr-un comunicat…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) sustine ca ai putin de o cincime din masurile dorite de studenti au fost realizate in primul an de guvernare PSD-ALDE. Potrivit unui comunicat al ANOSR, printre cele 17,25% dintre politicile sau masurile propuse de ANOSR și implementate…

- Diana Velicu este medic stomatolog si, de curand, primul roman admis in programul de rezidentiat in ortodontie si ortopedie dento-faciala al UCLA, unul dintre cele mai bune programe de acest gen din lume. Va studia 3 ani, va avea acces la profesori de top, cazuri extrem de rare si va capata o experienta…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati. In…

- Sase fotbalisti cunoscuti din Liga 1 au fost martorii unor evenimente desprinse, parca, din filmele cu gangsteri. Sub privirile lor, mai multe persoane s-au incaierat, iar cutitele nu au lipsit din tabloul de groaza. Din fericire, jucatorii nu au avut de suferit. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- Sambata, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania a organizat la Timișoara un protest impotriva modificarilor legilor justiției, in forma propusa recent in Parlamens. Au participat peste 100 de persoane la protest.

- Peste 200 de studenti din toata tara au protestat sambata seara, in centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse langa un sicriu pe care scria “Justitia”. Potrivit Mediafax, cei peste 200 de tineri din intreaga tara au participat, in weekend, la Adunarea Generala Extraordinara…

- Liderii studenților din toata țara s-au intalnit la Timișoara, in perioada 4-7 ianuarie, la Adunarea Generala Extraordinara a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR). Pe langa sesiunile formale ale Adunarii Generale, liderii studenților doresc sa continue poziția adoptata…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…

- Directorul Casei de Cultura a Studenților, (CCS) Laurențiu Toma, s-a stins din viața, a anunțat Doru Rocker Ionescu pe pagina sa de Facebook. „Directorul parca dintotdeauna al CCS Preoteasa -...

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii…

- Premierul Mihai Tudose va avea o întâlnire, miercuri, de la ora 11.00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active în protestele de strada.Astfel, conform unei postari pe pagina de Facebook a organizatiei Initiativa România, de…

- Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanti angajatori din judetul Dambovita, va mentine neschimbate salariile celor 3.600 de angajati, urmand a suporta incepand cu 1 ianuarie 2018, cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale…