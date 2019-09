Apel din partea Azerbaidjanului către Armenia, privind Karabahul de Munte Ministrul de Externe al Azerbaidjanului, Elmar Mammadyarov, a declarat referitor la problema Karabahului de Munte ca "În loc sa piarda timp cu tentative de a induce în eroare comunitatea internationala si propria populatie, Armenia ar trebui sa puna capat încercarilor de a continua actualul statu-quo, a carui mentinere nu este posibila, si sa îsi îndeplineasca obligatiile internationale. Pe cât de repede pune Erevanul capat agendei sale distructive, pe atât de repede popoarele noastre se vor putea bucura de pace, stabilitate si cooperare", scrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

