- Au ajuns dupa o pomana direct la spital cu dureri de burta atroce și varsaturi. 18 vasluieni au avut aceasta neplacuta experiența dupa ce au participat la o pomana intr-un restaurant din oraș. Oamenii dau vina pe borșul de perișoare servit, printre alte mancaruri, la masa. Reprezentanții restaurantului…

- Doi frati din satul Cioclovina, aflat in Muntii Orastiei, trec prin momente cumplite. Au ramas pe drumuri si se chinuie sa supravietuiasca, dupa ce un incendiu le-a mistuit casa si le-a ucis fratele mijlociu. Oamenii locului incearca sa stranga bani pentru a le ridica un adapost, inainte de venirea…

- O vedetE de la noi a avut o copilErie de-a dreptul cumplitE, sErEcia lucidE in care a trEit marcand-o pe via:E. Chiar dacE a lEsat in urmE ace"ti demoni, devenind o apreciatE doamnE a showbiz-ului autohton, amintirile continuE sE nu-i dea pace.

- Doua familii au trecut prin clipe de groaza, in Brasov. Oamenii mergeau catre mare cand masina in care se aflau a fost blocata in trafic, de 3 mașini. Au incercat sa fuga, insa agresorii i-au urmarit.

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni noapte, in Cernavoda. Flacarile au curprins o baraca in care locuiau mai multe familii de persoane fara adapost. . Peste 40 de pompieri au intervenit pentru stingerea focului.

- Alerta maxima. Tentativa de jaf ca in filme in Romania. Masina unei familii a fost blocata in trafic de hoti O familie cu doi copii a fost terorizata in trafic de hoti. Oamenii au fost blocati de mai multe masini, ca sa fie jefuiti. Totul s-a intamplat in Tandarei. O familie a trecut prin clipe de groaza…

- O suta de familii din Capitala risca sa ramana fara apartamentele, in care au investit zeci de mii de euro. Problemele lor au inceput dupa ce compania de constructii a intrat in insolventa, iar oamenii nu pot deveni proprietarii de drept ai locuintelor.