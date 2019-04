Stiri pe aceeasi tema

- O strada intens circulata din Timișoara va fi inchisa timp de cateva zile bune, pentru efectuarea unor lucrari de modernizare. Lucrarile vor fi executate pe strada Arieș, iar circulația urmeaza sa fie inchisa pe tronsonul intre str. Surorile Martir Caceu și b-dul Liviu Rebreanu. Masura va intra in vigoare…

- Anunț privind deschiderea apelurilor de selecție a proiectelor pentru masurile: M1/1A – Sprijin pentru activitați demonstrative și acțiuni de informare in teritoriul M2/2A – Dezvoltarea fermelor mici in vederea deschiderii spre piața Numarul de referința al sesiunii de selecție a proiectelor: Apelul…

- Data lansarii apelului de selectie: 25.03.2019 APEL DE SELECTIE NR.1/2019 VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURA M5/6B DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALE Masura lansata Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2019... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ASOCIATIA TARA SECASELOR ALBA-SIBIU anunța public ca sesiunea de depunere a proiectelor aferente Masurii 4/5C – Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la „energie verde” prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei,…

- Data lansarii apelului de selectie: 25.02.2019 APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA Masuri lansate: Asociatia G.A.L. Ulmus Montana anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2019 pentru Masura M2/2B – Instalarea tinerilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca 31 ianuarie 2019 este termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru anul de angajament 2019, pentru angajamentele multianuale aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați privind bunastarea animalelor,…

- PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE PENTRU MASURA M6/6B – Inființarea infrastructurii publice pentru categoriile defavorizate /minoritați in Eveniment / on 22/01/2019 at 07:29 / PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE PENTRU MASURA M6/6B – Infiintarea infrastructurii publice pentru categoriile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ii anunța pe crescatorii de animale ca data de 31 ianuarie 2019 este termenul-limita pentru depunerea cererilor de plata pentru anul de angajament 2019, pentru angajamentele multianuale aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați…