Apel către şoferi: atenţie unde parcaţi, se dau amenzi substanţiale! Noile sisteme de achitare a parcarii in zonele de parcare cu taxa din municipiu vin in sprijinul conducatorilor auto: automate care elibereaza tichete de parcare, plata prin SMS sau prin intermediul aplicatiei TPark (disponibila in Google Play, App Store si Windows Store) sunt tot atatea modalitati comode, la indemana tuturor soferilor. Acestea au fost instituite din luna martie a acestui an, iar pana acum, in cadrul campaniilor de informare derulate, controlorii din cadrul Piete Prest SA si agentii Directiei Politiei Locale a Primariei municipiului au depistat, avertizat, dar si sanctionat mai… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 13 – 19 aprilie 2019 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea inițiala a terenului deteriorat in urma intervențiilor, s-au executat lucrari de amenajare…

- Viceprimarul Florin Birta a precizat ca circulația tramvaielor va fi intrerupta doar in ziua de sambata, 20 aprilie, in momentele paradei militare. Restricții de circulație Joi, 18 aprilie 11:30 – 13:30 pe strada Iuliu Maniu – pentru dezvelirea statuii lui Iuliu Maniu…

- •Credincioșii valceni sunt invitați in zilele de sambata, 20 aprilie, și duminica, 21 aprilie, la pelerinajele de Florii pe care Arhiepiscopia Ramnicului le organizeaza! Astfel, clericii și credincioșii de la parohiile Protopopiatului Ramnicu-Valcea și Protopopiatului Calimanești vor participa sambata,…

- O fetița in varsta de 9 ani a fost acroșata de un autoturism la intersecția strazilor Independenței și Tudor Vladimirescu. Copila s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis fiind surprinsa și accidentata de o mașina condusa de o buzoianca de 48 de ani. Accidentul a avut loc in jurul orei…

- Intrucat ziua de 31 martie – stabilita initial ca data-limita pana la care persoanele fizice primesc bonificatia de 10% pentru plata integrala a impozitelor datorate pentru anul in curs – cade intr-o duminica, noul termen pana la care se poate beneficia de aceasta reducere a fost stabilit pentru luni,…

- APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfasurat in perioada 16-22 martie 2019, o serie de activitati in intreaga arie de operare. AVARII REZOLVATE. In aceasta perioada au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apa in timp util, printre care: coloana de PEHD Dn32 și remediere…

- In ultima perioada, Directia Administrarii Domeniului Public din cadrul Primariei municipiului Ramnicu Valcea a derulat mai multe actiuni din domeniile de competenta, avand drept scop infrumusetarea spatiilor publice din municipiu si eliminarea disfunctionalitatilor semnalate. In acest sens, s-au facut…

- In data de 07.02.2019, in jurul orei 18.35, politistii locali ai dispeceratului Directiei Politiei Locale a Primariei municipiului Ramnicu Valcea au observat prin intermediul sistemului de supraveghere si monitorizare a municipiului un autoturism cu numere de Sibiu care a intrat pe banda destinata taximetristilor…