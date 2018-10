Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 5 octombrie, in jurul orei 18.15, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, BORA MANUEL CATALIN, de 6 ani si 11 luni, din comuna Rast, județul Dolj, a plecat voluntar de la domiciliu, in cursul acestei zile, ...

- Apel disperat din partea unei familii din Pitesti! Teodor a disparut de acasa, baiatul, în vârsta de 14 ani, fiind vazut ultima data luni dupa-amiaza. A plecat la scoala dar nu a mai ajuns. Ajutati-i sa îsi gaseasca copilul!

- UPDATE Autoritatile din Sopot au anuntat ca, in urma cu o ora, copilul de doi ani disparut de acasa a fost gasit. Micutul se afla pe camp, la doi kilometri de casa. „Copilul era in stare buna si a fost preluat de ...

- Politia Capitalei a anuntat, joi seara, ca un minor de 13 ani a disparut din zona pietei Alba Iulia din Sectorul 3 si solicita sprijinul populatiei pentru gasirea lui. Copilul este bolnav de autism.

- Un copil de 2 ani din comuna Sopot, judetul Dolj, care a fost dat disparut in noaptea de joi spre vineri, este cautat de circa opt ore in imprejurimi de catre angajati ai ISU, politisti si oameni din localitate, transmite Agerpres.ro. In urma solicitarii primite pe 112 de a interveni in localitatea…

- Aicha este fetița de 9 ani din Timișoara care s-a nascut prematur. A fost diagnosticata cu tetrapareza spastic-diskinetica și retard de limbaj. De atunci a trecut prin mai multe terapii, iar tatal fetiței a facut eforturi pentru ca cea mica sa beneficieze de aceste tratamente. Terapiile dau…

- Joi, 19 iulie, Irina Maria Tanase, de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Pitești, județul Argeș, fara a mai reveni. Semnalmente: inaltime 1,65 m, 50 kg, par lung, șaten, fata ovala, ochi caprui. Vestimentație probabila la momentul dispariției: pantaloni tip blugi trei sferturi,…

- Un adolescent din Timișoara a disparut de acasa de trei zile, fara urma, iar familia este in stare de șoc. Poliția din Timișoara este in alterta, dupa ce baiatul a plecat de acasa și nimeni nu mai știe nimic de el.