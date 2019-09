Apel catre Guvernul Romaniei: Opriti intrarea cetatenilor olandezi in Romania! Pozele cu pedofilii olandezi sa fie facute publice!

Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au facut o descoperire de ultima ora in apartamentul inchiriat de pedofilul olandez in București. IGPR a precizat, luni, ca olandezul banuit ca ar fi omorat-o pe Adriana, fetița de 11 ani din Dambovița, s-a sinucis, insa nu sunt cunoscute motivele care l-au facut pe barbat sa recurga…

- Cazul fetiței din Gura Șuții a ajuns in atenția presei din Olanda. Jurnaliștii publicației De Telegraaf scriu ca principalul suspect in acest caz este Johannes V., un barbat de 46 de ani. Olandezul a inchiriat un apartament in București, unde polițiștii au facut percheziții. Probe ADN descoperite in…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, miercuri, ca ministrul Justitiei Ana Birchal trebuie sa ofere urgent explicatii publice cu privire la „foaia de parcurs” pentru intarirea statutul de drept din Romania, subiect dezbatut in plenul CSM de marti. Liderul ALDE a afirmat ca dezbaterile din plenul CSM de…

- Proiectul de lege modifica Ordonanta Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente pentru stabilirea unui calendar national pentru expertizarea constructiilor cu destinatia de unitati si institutii de invatamant, avand ca scop diagnosticarea starii…

- Ministrul interimar al Internelor Mihai Fifor a explicat ca pozele in care apare in piscina alaturi de adjunctul Poliției din Arad au fost facute pe vremea cand nu era membru in Guvernul Romaniei.

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) va pune la dispozitia familiei Alexandrei Macesanu inregistrarile cu apelurile fetei la 112, a declarat marti unchiul tinerei ucise la Caracal, Alexandru Cumpanasu. "Eu va asigur ca adevarul va iesi la iveala. Aseara am solicitat STS-ului punerea la dispozitia…

- Rapoartele GRECO, facute publice Foto arhiva România a facut foarte putine progrese în adoptarea de masuri pentru a preveni coruptia în rândul parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor si pentru a raspunde la îngrijorarile legate de controversata sa reforma a…