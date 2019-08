Apel al preşedintelui AEP pentru susţinerea campaniei de informare referitoare la votul în străinătate Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, invita societatea civila si mass-media sa sprijine campania de informare a alegatorilor care doresc sa voteze in strainatate la prezidentialele din acest an. "Pentru a veni in sprijinul concetatenilor nostri care doresc sa voteze in strainatate, dar care nu mai vor sa treaca prin experienta neplacuta a cozilor de la ultimele scrutine, AEP a lansat portalul www.votstrainatate.ro, unde acestia se pot inregistra online, fie pentru a vota prin corespondenta, aceasta fiind unica modalitate de vot la distanta, fie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

