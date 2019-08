Apel al preşedintelui AEP pentru găsirea de experţi electorali la alegerile prezidenţiale Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile prezidentiale din acest an, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de experti electorali. "Odata intrati in Corpul expertilor electorali, cetatenii au sansa de a participa la tragerile la sorti pentru toate alegerile si, din pozitia lor de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau de loctiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea unor procese electorale corecte si transparente",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat joi seara la Digi24 ca victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale va face evidenta necesitatea iesirii PSD-ului de la guvernare. Declaratia lui Orban vine in contextul in care presedintele Iohannis a promis, in discursul de lansare a candidaturii…

- Biroul Politic Executiv al ALDE a votat pentru desemnarea președintelui partidului, Calin Popescu Tariceanu drept candidat la alegerile prezidențiale din Romania. Astfel, PSD pierde susținerea partenerului din alianța.

- Liberalii intentioneaza sa isi stabileasca si sa isi anunte candidatii pentru primariile resedinte de judet inca din aceasta toamna, pentru a se merge, in campania de la prezidentiale, si cu cei care vor cere votul pentru alegerile locale, anul viitor. Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a…

- AEP a lansat site-ul pe care romanii din diaspora se pot preinregistra pentru a vota la prezidențiale. Autoritatea Electorala Permanenta a sansat marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat, marti, platforma votstrainatate.ro unde se pot inregistra cetatenii care se vor afla in strainatate la alegerile prezidentiale din acest an. In diaspora se va putea vota in zilele de vineri, sambata si duminica, atat la primul cat si la al doilea…

- Filiala ALDE Olt ii solicita "cu fermitate" presedintelui partidului, Calin Popescu Tariceanu, sa candideze la alegerile prezidentiale din acest an, potrivit unui comunicat.Conform sursei citate, Delegatia Permanenta a ALDE Olt, intrunita pe 17 iunie, a adoptat o rezolutie prin care ii solicita…

- Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, solicita votul organizației județene pentru a fi adoptata o rezoluție prin care sa-i ceara președintelui partidului, Calin Popescu Tariceanu, sa candideze la alegerile pentru funcția de Președinte al Romaniei, de la finele acestui an. ”Ținand cont…

- Propunerea a fost initiata in cadrul unei intalniri a presedintelui AEP cu reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor. „In data de 29 mai 2019, ora 10:00, la sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea presedintelui Autoritatii,…