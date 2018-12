Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, sambata, un mesaj "de pace și de unitate" de Ziua Naționala, afirmand ca orgoliile politice și interesele personale nu au ce cauta pe acest drum și ca societatea romaneasca are in continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru și ințelepciune politica,…

- De parca nici nu ar fi simtit frigul apasator de afara, concentrandu-se doar la sunetul de fanfara si pe rolul pe care il vor avea in cadrul defilarii de 1 decembrie, participantii la Parada militara de Ziua Nationala au facut, vineri dimineata, repetitia generala pentru evenimentul de la Arcul de Triumf.…

- Premierul Viorica Dancila le a transmis laureatilor galei 100 pentru Centenar ca reprezinta adevarate exemple pentru ceilalti compatrioti, iar succesul lor este succesul Romaniei, scrie Antena3.ro. Ma bucur sa ma alatur galei 39;100 pentru Centenar 39;, un eveniment menit sa promoveze valorile si elitele…

- Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Biroului Permanent National, la Parlament, pentru a stabili strategia, in urma refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a numi ministri la doua ministere, Dezvoltare Regionala si Transporturi, pana la finalizarea evenimentelor legate de Centenar si Ziua…

- ARAD. Samuel Caba, președintele Asociației Pentru Reforma Civica și Democrație din Arad i-a solicitat printr-o scrisoare ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se implice direct in respectarea legii in cazul Monumentului Marii Uniri de la Arad. „V-am adresat aceste randuri solicitandu-va ca in autoritatea…

- Viorica Dancila a facut declarații, marți la sediul PSD. Premierul face un apel la președintele Iohannis și il roaga sa inceteze cu disputele politice, care fac rau romanilor. ”Cred cu tarie și am...

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita de doua zile la Bruxelles, a avut miercuri o intrevedere cu Guy Verhofstadt, președintele Grupului ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa) din Parlamentul European, dar și cu Franziska Maria Keller și Philippe Lamberts,

- Surse politice au declarat, pentru Știrile ProTv , ca vicepremierul Paul Stanescu l-ar fi avertizat pe Dragnea, in ședința CEx al PSD, ca daca Guvernul va da o OUG privind amnistia și grațierea, Viorica Dancila ar putea raspunde penal. Anterior, Paul Stanescu a cerut in ședinta PSD grațiere și amnistie,…