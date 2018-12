Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș a fost declarata, in ședința de Guvern de astazi, ca fiind de utilitate publica. Organizațiile de utilitate publica au dreptul de a li se atribui in folosința gratuita bunuri proprietate publica și se pot bucura de diverse facilitați fiscale.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș a fost declarata, in ședința de Guvern de astazi, ca fiind de utilitate publica. “Ma bucur ca demersul meu facut in urma cu cațiva ani, cand m-am luptat pentru a inființa aceasta asociație importanta pentru dezvoltarea și promovarea turistica…

- Turistii care vor veni in judet in anul Capitalei Europene a Culturii vor putea face plimbari pe raul Timis, in premiera, cu canoea si catamaranul pana la lacul Surduc iar pe pistele velo amenajate pe malurile raului vor putea parcurge distanta cu bicicletele. Canoele vor fi lansate pe…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis deruleaza proiectul "Povestea rachiei", care foloseste traditia prelucrarii prunelor din zona muntoasa a judetului, unde se afla si bisericile triseculare de lemn din zona Faget-Pietroasa, pentru a aduce in atentia agentiilor…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș a realizat o strategie in acest sens pentru urmatorii 10 ani. ”Aceasta este incheierea unui demers care a durat cel puțin trei ani de zile, dupa ce Consiliul Județean Timiș și consilierii au tot cerut o strategie pentru turism in Timiș.…

- A fost lansata Strategia sectoriala de dezvoltare turistica a județului Timiș 2018-2028Consiliul Județean Timiș și Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș au lansat astazi, oficial, Strategia sectoriala de dezvoltare turistica a județului Timiș 2018-2028, evenimentul organizat…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș (APDT), alaturi de Primaria Bogda și Asociația Recult, va iniția, pe parcursul... The post Comorile ascunse din nordul Timișului, mai accesibile de anul viitor appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș, impreuna cu o firma privata, a lansat, ieri, ghidul gastronomic „CuGust ... The post A aparut prima ediție a ghidului gastronomic „Cu gust” appeared first on Renasterea banateana .