- Pe parcursul lui iulie, pretențiile vanzatorilor de apartamente (noi și vechi) s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul. Astfel, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata la nivel de țara pentru o asemenea unitate locativa…

- Aproape 60% dintre cei care cauta sa isi cumpere o locuinta aleg apartamente noi, in vreme ce apartamentele vechi pierd tot mai mult teren in fata cumparatorilor. Potrivit companiei de consultanţă imobiliară Imoteca The Residential Experts, oferta de locuinţe noi este în creştere,…

- Tendinta descendenta a pretențiilor vanzatorilor nu a fost resimțita, insa, in toate cele sase mari orase monitorizate; doar doua dintre acestea, Bucurestiul si Constanta, au consemnat ieftiniri. In Timisoara, asteptarile vanzatorilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 0,4% luna…

