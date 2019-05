Stiri pe aceeasi tema

- Preturile apartamentelor, atat ale celor vechi, cat si ale celor noi, au continuat sa oscileze si in luna aprilie, unele preturi pe metrul patrat crescand, in timp ce altele au scazut. Cu ajutorul specialistilor in tranzactii imobiliare in cele ce urmeaza va prezentam preturile apartamentelor din marile…

- Dupa un martie in care prețurile s-au majorat ușor, in aprilie pretențiile vanzatorilor de apartamente au scazut pe plan național. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata la nivel de țara s-a diminuat cu 0,7% fața de luna anterioara, de la 1.237 la 1.228 de euro pe metru patrat util.…

- Preturile medii ale apertamentelor au crescut ușor in luna martie, in special din cauza avansului inregistrat de apartamentele noi, insa cele vechi continua sa inregistreze scaderi, potrivit datelor Imobiliare.ro. In trei dintre cele mai mari orașe ale țarii prețul a crescut, iar in alte trei a scazut.…

- Prețurile locuințelor disponibile spre vanzare in marile orașe ale țarii au crescut ușor, in martie, dupa o perioada de stabilizare. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, suma medie solicitată pentru un metru pătrat de apartament (nou sau vechi) a ajuns la 1.237 de euro pe metru pătrat…

- In a doua luna din 2019, preturile locuintelor au consemnat cresteri in majoritatea marilor orase monitorizate constant de Imobiliare.ro. Cu toate acestea, nivelul actual al preturilor nu este, per ansamblu, cu mult mai mare decat cel consemnat in perioada similara a anului trecut.

- Piața imobiliara se apropie de stagnare, in condițiile in care prețurile locuințelor au crescut nesemnificativ in februarie, iar in unele orașe s-au inregistrat chiar și scaderi, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro. Potrivit sursei citate, suma medie solicitată pentru apartamentele disponibile…