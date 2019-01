Apartamentele in regim hotelier - o solutie moderna si accesibila de cazare Apartamentele in regim hotelier alcatuiesc un concept relativ nou pe piata din Romania, cu toate ca in scurtul timp de cand au aparut in tara au reusit sa se dezvolte enorm, captand atentia unui public vast.



In fapt competitia care exista la ora actuala vizavi de aceasta modalitate de cazare pe termen limitat este una acerba. Cei care vizeaza aceasta ramura de servicii trebuie sa realizeze o selectie riguroasa a ofertelor pentru a face alegerea ideala in final.



Se pune un accent aparte pe confort si eleganta. Poate ca si din aceasta cauza cei care conduc astfel de afaceri cauta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Sebastian Kurz austriac a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila. Vizita oficialului austriac in Romania are loc in contextul in care, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua de la Austria presedintia Consiliului Uniunii Europene.

- Tabla ce va fi folosita la nava este produsa de combinatul siderurgic de la Galati care, in ultimii ani, a reintrat puternic pe piata ca furnizor de materii prime pentru industria navala, dupa ce a facut o serie de investitii majore in cresterea calitatii tablei. Nava este construita de Vard Tulcea.

- Salariul mediu brut in Romania a ajuns, in octombrie, la valoarea de 4.532 de lei, in crestere cu 1,1% fata de luna anterioara, in timp ce castigul salarial mediu net s-a majorat cu 1,2% (+32 lei), pana la 2.720 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. Conform…

- Ieri, premierul Viorica Dancila a anuntat ca voucherele de vacanta, in valoare de 1.450 lei, vor fi acordate angajatilor din sectorul public si in urmatorii doi ani – 2019 si 2020, potrivit Agerpres. „Printr-o decizie pe care o adoptam astazi (n.n. – ieri), continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea…

- Vouchere vacanta 2019. "Printr-o decizie pe care o adoptam astazi, continuam o masura care a contribuit la dezvoltarea turismului romanesc. Vom acorda voucherele de vacanta in valoare de 1.450 de lei angajatilor din sistemul public si in urmatorii doi ani, 2019 si 2020. Vorbim de o masura apreciata…

- Parlamentarul social-democrat de Arad a mai spus: „Vorbim din nou de incompetența, dar și de inconștiența celor de la Consiliul Județean Arad, care blocheaza de ani de zile acest proiect și, iata, din cauza CJA și a altor consilii județene din țara, Romania se afla in procedura de infringement, pentru…

- Smiley a cântat doua ore în BT Arena, miercuri seara, în fața a 7.000 de fani. Show -ul a fost deschis de Seredinschi și Katia, doi dintre tinerii artiști ai Hahaha Production. Concertul ”Confesiune” marcheaza 10 de de cariera solo…

- “Daca industria aceasta se va împiedica de ceva în România va fi de faptul ca nu reuseste sa creasca suficient robinetul de resurse umane specializate de care are nevoie”, a declarat Florin Talpes marti seara în cadrul unui eveniment organizat de Asociatia Nationala…