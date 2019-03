Stiri pe aceeasi tema

- Vor ramane fara loc de munca si sprijinul oferit de fostul angajator nu este cel asteptat. Angajatii fostei unitati de productie a multinationalei Nestle care se va inchide la Timisoara considera ca sunt nedreptatiti fata de colegii lor din alte fabrici similare din Europa, de asemenea, restructurate.…

- CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, anunța principalele rezultate raportate pe piața spațiilor logistice și industriale din Romania, in 2018. Stocul modern a atins 3,8 milioane metri patrați la nivel național, dintre care 81% se afla in cladiri de clasa A, iar 70% se…

- De Ziua Internaționala a Femeii, trebuie sa stii ca un buchet de flori te scapa oricand dintr-o situatie dificila. Insa, de multe ori, pretul este pe masura. Ei bine, in piata de flori din Aiud am gasit preturi atractive, dar și mult peste posibilitatile omului de rand, preturi care tronau langa multitudinea…

- Anul 2019 a venit cu vesti proaste pentru economie, dar si pentru mii de angajati. Mai multe companii multinationale care activau in vestul tarii si-au anuntat retragerea din Romania, drept urmare cei care lucrau acolo trebuie sa isi caute de lucru. Reprezentanţii firmelor dau vina pe fluctuaţia…

- Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural, arata o analiza de specialitate. Potrivit analizei citate de Agerpres, cererea de locuinţe în marile oraşe va rămâne la…

- Municipalitatea resiteana a intrat cu bine in noul an, ghiseele de la Impozite si Taxe find deschise inca din 7 ianuarie pentru cetatenii dornici sa scape de grija birului local. Cu o saptamana mai devreme decat Timisoara! Potrivit lui Ionut Florin Brabete, directorul Directiei de Impozite si Taxe,…

- Chiar daca piata imobiliara din Timisoara a incheiat anul trecut cu o mica scadere, cele 12 luni din 2018 au adus per total o crestere de 4,8% a preturilor cerute de proprietarii care isi scot apartamentele la vanzare. Pentru 2019 specialistii din domeniu asteapta o crestere a interesului pentru locuintele…