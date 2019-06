Apartamente în Craiova, vândute cu 180.000 de euro fiecare Cererea pentru locuinte noi este destul de mare, ceea ce face ca unele apartamente sa fie vandute inainte de a fi construite in totalitate. Cumparatorii trebuie sa stie ca exista mute riscuri, daca se hazardeaza sa achite o locuinta inca neconstruita, aflata doar in proiect. Iata care sunt aceste riscuri. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase consilieri locali din Turnu Magurele, județul Teleorman, cer retragerea titlului de cetațean de onoare conferit de administrația locala lui Liviu Dragnea cu mai bine de zece ani in urma, relateaza MEDIAFAX. Acestia au inițiat un proiect de hotarare privind retragerea titlului de cetațean de onoare…

- Cererea uriasa de tramvaie din Europa afecteaza Craiova. Aceasta este explicatia oferita, joi, de primarul Mihail Genoiu, care, la randul lui, a primit-o de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Ministerul a fost cel care a derulat licitatia pentru achizitia a 17 tramvaie noi destinate transportului…

- Cererea uriasa de tramvaie din Europa afecteaza Craiova. Aceasta este explicatia oferita, joi, de primarul Mihail Genoiu, care, la randul lui, a primit-o de la Ministerul Dezvoltarii Regionale. Ministerul a fost cel care a derulat licitatia pentru achizitia a 17 tramvaie noi destinate transportului…

- Clujul intrece orice limita in privința locuințelor scoase la inchiriat. Cererea este atat de mare incat ofertele sunt care mai de care mai ciudate. O agenție ”cu cel mai mic comision din Cluj-Napoca” propune o garsoniera mica cu scara interioara pe strada AVRAM IANCU vizavi de Facultatea de Drept.Prețul…

- Romeo Stavarache, primar al municipiului Bacau in perioada 2004-2016, afla peste o saptamana daca va fi eliberat condiționat. Cererea fostului edil s-a judecat miercuri, la Judecatoria Vaslui, care a stabilit pronunțarea pentru data de 11 iunie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cumparatorii de titluri de stat au investit anul acesta, in medie, aproximativ 51.000 de lei de persoana in aceste instrumente de economisire, iar astazi va fi lansata o noua emisiune. "Cei peste 33.000 de...

- Numele lui Darius Valcov a fost vehiculat in randul celor carora li s-a cerut demisia, in PSD, imediat dupa apariția primelor rezultate ale alegerilor europarlamentare. Darius Valcov și-a dat demisia la cererea primului ministru.

- Un tribunal suedez a respins cererea de a se amana o audiere in care se va decide daca fondatorul WikiLeaks Julian Assange va fi condamnat la inchisoare in absenta ca parte a unei investigatii in care australianul este acuzat de viol, a