- UPDATE – ora 19:32 Politia britanica a precizat vineri ca doi barbati au fost arestati dupa un incident in care s-au injunghiat reciproc la sediul Sony Music din centrul Londrei, relateaza dpa. Ranile suferite de cei doi nu au fost extrem de grave, a precizat Scotland Yard, adaugand ca ‘au fost amandoi…

- Politia britanica a comunicat ca doua persoane au fost injunghiate, vineri, intr-un incident inca in desfasurare, la sediul Sony Music UK, din cartierul londonez Kensington. Politia Metropolitana de la Londra a fost chemata la ora 11:00 GMT, pentru a interveni intr-un incident pe strada Derry, unde…

- Promenada Argesului, unul dintre cele mai interesante proiecte ale administratiei locale din Pitesti, va costa circa 7 milioane lei, a anuntat primarul Cornel Ionica. Este vorba despre un proiect care are in vedere amenajarea ...

- Un tanar de 25 de ani fost injunghiat mortal pe o strada din nordul Londrei. Poliția și echipajele medicale au fost chemate sa intervina la fața locului. Din pacate, victima nu a mai putut fi...

- Un numar de 5.014.596 pensionari era inregistrat la finele lunii iulie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.134 lei, cu 152 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform datelor oficiale, numarul…

- Un barbat in varsta de 21 de ani din nordul Londrei, sustinator al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru complot in vederea asasinarii premierului britanic Theresa May, relateaza dpa. Tribunalul Old Bailey din Londra a declarat ca Naa'imur…

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul comunitar,…

- AFI Brasov este situat in centrul orasului, pe locul fostei uzine Hidromecanica. Este o investitie de 60 de milioane de euro si se va deschide in 2019. O noutate pentru un mall din Brasov este o terasa de mari dimensiuni ce va oferi o panorama spectaculoasa spre Muntele Tampa. Investitia va oferi si…