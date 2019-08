Apariție surpriză pe o stradă din Timișoara. Cu cine s-au întâlnit locatarii Locatarii de pe strada Romulus au ramas surprinși, in aceasta dimineața, de ce au vazut – pe langa blocuri se plimbau țanțoși doi pauni. Aceștia nu au parut prea impresionați de oameni și și-au vazut liniștiți de plimbarea printre blocuri. Un cititor PRESSALERT.ro i-a suprins și ne-a trimis o fotografie cu vizitatorii surpriza. Cel mai […] Articolul Apariție surpriza pe o strada din Timișoara. Cu cine s-au intalnit locatarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

