Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a avut o izbucnire nervoasa in timpul emisiunii ”Te vreau langa mine”. Prezentatoarea a fost lezata de faptul ca, imediat cum a intrat in platoul emisiunii de la Kanal D, doua dintre spectatoare au izbucnit in ras și nu dadeau semne ca veselia nejustificata ar inceta curand. Andreea Mantea…

- Oficialii de la Antena 1 au primit o veste excelenta astazi! “X Factor” a fost urmarita de un numar foarte mare de romani saptamana aceasta. Emisiunea de talente, care ii are in juriu pe Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu și Ștefan Banica Jr., a inregistrat cifre mai bune fața de ediția difuzata marțea…

- Cea de-a patra ediție a show-ului “X Factor”, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presarata cu multe momente surprinzatoare, clipe emoționante, dar și visuri implinite. Citește și: Primele imagini realizate in Romania cu solistul Carla’s Dreams fara masca + noua iubita! Carla’s Dreams,…

- Andreea Mantea, moderatoarea emisiunii “Te vreau langa mine”, de la Kanal D, s-a suparat pe participante. Bruneta a avut o discuție aprinsa in legatura cu paravanul și deciziile pe care le iau fetele care vin in emisiunea sa. Andreea Mantea este de parere ca unele participante vin doar din dorința de…

- Din cauza emoțiilor, Andreea Mantea a inceput sa planga, in direct, pe durata emisiunii pe care o modereaza la Kanal D. Vedeta și echipa ei l-au adus in platou pe Alex, un tanar care are probleme cu vederea și al carui model in viața este Catalin Botezatu, pe care il admira de foarte mult timp. […]…

- Astazi, 20 august, este o zi fericita pentru fanii emisiunii “Te vreau langa mine”! Show-ul care ruleaza la Kanal D a inceput azi un nou sezon, iar Andreea Mantea a pașit in platoul de televiziune extrem de emoționata. Avea și de ce: este prima ei ediție in calitate de prezentatoare a reality show-ului…

- Bianca Dragușanu a parasit Kanal D, iar in locul ei la carma emisiunii „Te vreau langa mine” va fi Andreea Mantea. Vedeta are un atelier de croitorie care merge foarte bine și se axeaza mai mult pe aceasta afacere. In ultima vreme, blondina s-a bucurat de timpul liber și s-a dus in vacanțe. Oricum,…