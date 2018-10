In cadrul programului cultural “Interferente”, a aparut sub egida Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare si in coordonarea dr. Teodor Ardelean, cartea semnata de Inocențiu Ardelean, “Ioan Ardeleanu Senior. Onoare și demnitate”. Cuvantul inainte al volumului aparut cu sprijinul financiar al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj ii aparține acad. Octavian Lazar Cosma, iar postfața, dr. Teodor Ardelean. “O carte despre un mare salajean, in contact cu alți mari oameni ai acestui minunat ținut in care m-am nascut și eu, exact in anul in care Octavian Lazar…