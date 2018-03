Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Compania Naționala de Investiții Rutiere, vom avea și o Antepriza de Construcții. Toate se ocupa de drumuri și autostrazi.

- Consiliul de Administratie al CNAIR a aprobat luni, 19 martie, infiintarea societatii Antrepriza de Constructii pentru executia de drumuri nationale si autostrazi, au declarat surse pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ALERTA - Comisia pentru Legile Justitiei a dat UNDA VERDE legii privind functionarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a decis luni, în Consiliul de Administrație, înființarea unei Antreprize de construcții însarcinate cu lucrari de drumuri și autostrazi, dupa modelul companiilor create de catre Primaria Muncipiului…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 18:00, pe DN 2B, intre Buzau si Sendreni, DN 22B, intre Braila si Galati, DN 21, intre Braila si Slobozia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca incepand cu ora 13:15, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna km 36 000 ndash; km 105 000 pe ambele sensuri din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea proiectului se ridica la peste 272 milioane euro, bani care vor veni din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea totala a proiectului se ridica…

- Circulatia rutiera pe A2, Bucuresti - Constanta, si A4, Ovidiu - Agigea, a fost deschisa, joi, de la ora 16:45, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta deschiderea circulatiei rutiere pe trei drumuri din judetul Tulcea si pe unul din judetul Teleorman, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Astfel, se poate circula pe tronsoanele dintre Saraiu si Harsova, Topolog si Salariu, respectiv…

- Luiza Radulescu Pintilie Evolutia severa a vremii- cu ninsori, drumuri inzapezite si cod portocaliu de ger, ce s-ar putea prelungi – a determinat minerii de la Salina Slanic sa-si opreasca, ieri, temporar, protestul reluat luni, pentru a putea fi onorate livrarile de sare catre Compania Nationala de…

- Circulatia rutiera este in continuare inchisa pe autostrazile A2 (intre Bucuresti si Constanta) si A4 (intre Ovidiu si Agigea) si pe 11 tronsoane de drumuri nationale din judetele afectate de viscol, in timp ce pe 13 sectoare de drum s-au mentinut restrictiile pentru autovehiculele de mare tonaj, a…

- Pe DN 22, intre localitatile Smardan - Tulcea (km 86+356 - km 172+000) si intre localitatile Tulcea - Baia (km 178+000 - km 232+900), pe DN 22D intre localitatile Macin si Horia (km 0+000 - km 39+900) si pe DN 22E intre localitatile Garvan si I.C.Bratianu (km 0+000 - 14+276) a fost instituita restrictia…

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre […]

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, o atentionare catre toti soferii care se indreapta spre Bulgaria, precizand ca, in contextul avertizarilor cod rosu si portocaliu de vreme rea, se vor inchide drumurile din zonele vizate pentru toate categoriile de…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Asociația Pro Infrastructura a dat in judecata, joi, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dupa ce institutia a refuzat sa comunice documentul prin care s-a reziliat contractul cu asocierea Salini-Impregilo. Potrivit unui anunt al ONG-ului, CNAIR a argumentat refuzul de a prezenta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR a incheiat un acord cadru pe o perioada de doi ani cu societatea Ikarus Trans SRL. Valoarea contractului este de 579.432 lei fara TVA .Denumirea contractului, potrivit licitatiapublica.ro : acord Cadru 2 ani Anvelope pentru autoutilaje…

- Patru consortii au depus oferte pentru proiectarea si executia centurii Bacau, un proiect in valoare de 773 milioane lei care vizeaza constructia unui drum de 30,8 km, din care 16 km la profil de autostrada. Ofertele pentru procedura de achizitie publica au fost depuse de Asocierea IC ICTAS…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, adica segmentul de 16 kilometri dintre Decea si Turda, cel pentru care ar urma sa se faca receptia lucrarilor, in februarie. Read More...

- In urma topirii zapezii si a cresterii cantitatilor de ape subterane, Drumul Judetean 282 s-a rupt in zona localitatii Breazu. Echipele de interventie de la Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi sunt deja in teren pentru a lua primele masuri. Circulatia in zona va fi inchisa,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Slobozia actionat cu 9 autoutilaje si s-au raspandit…

- Conform calendarului privind implementarea proiectului autostrazii Ploiesti-Brașov, joi, 18 ianuarie 2018 la Bușteni, Ministerul Transporturilor a organizat prima dezbatere publica pe tema Termenilor de Referința pentru evaluarea impactului asupra mediului si impactului social, termeni publicați deja…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes - Turda.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca in perioada 14.01.2018, ora 17:00 - 15.01.2018, ora 05:30, la nivel national, lucratorii de la drumuri au actionat cu 545 utilaje si 2482,5 tone material antiderapant. Mentionam ca drumarii au actionat si actioneaza in continuare…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru…

- Purtatorul de cuvânt al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, a declarat, miercuri, ca receptia lotului Autostrazii Sebes-Turda, care a fost inspectat marti, s-a amânat. ”S-a amânat receptia, au la dispozitie 90 de zile,…

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- In cadrul inspecției echipei de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt prezenți aici pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este gata sa plateasca pana la 369,57 milioane lei (80 milioane euro), fara TVA, pentru intretinerea drumurilor administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Bucuresti, inclusiv cele care traverseaza judetul Buzau,…

- Ordinul de incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis vineri de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, informeaza Ministerul Transporturilor (MT).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține ca a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura...

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, cea de-a doua faza a proiectului de reabilitare a Drumului National 76, lotul Deva - Oradea, un proiect in valoare de aproape 591 de milioane de lei, fara TVA. Proiectul precupune reabilitarea a peste 170 de kilometri…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…