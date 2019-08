Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Liviu Pop a depus proiectul pentru instituirea Zilei Unitatii Civice in data de 10 august, pe care l-a anuntat chiar sambata seara, cand se incheia protestul din Piata Victoriei.

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a transmis luni ca nu-i apartin modificarile aduse in Parlament codurilor penale si declarate neconstitutionale de CCR.„Simple precizari ! I - In iulie 2017, MJ a elaborat și transmis catre Guvern, proiectul de lege pentru modificarea Codului…

- Liviu Pop a depus la Senat un proiect de lege pentru modificarea si completarea articolului 101 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal. Potrivit proiectului, se aplica un impozit de 10% pe pensiile lunare de pana in 10.000 lei. "Impozitul se calculeaza prin aplicarea…

- Senatorul PSD Serban Nicolae, care a lansat ideea fraudelor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a initiat un proiect de lege care majoreaza pedepsele pentru cei care fraudeaza votul, de la un maximum de pedepasa de 3 ani de inchisoare la 10 ani de detentie. Proiectul de lege a fost depus, luni,…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, trage un semnal de alarma cu privire la situatia elevilor inscrisi la Evaluarea Nationala. Au disparut 25.076 elevi. “Cei care susțin acum evaluarea naționala au fost clasa a VI-a in 2016-2017. Atunci numarul lor era de 180.032 elevi. Anul acesta…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a depus, miercuri, in Parlament, un proiect de lege privind „gestionarea durabila a padurilor”.CITEȘTE AICI PROIECTUL DE LEGE „Așa cum am anunțat saptamana trecuta, astazi am depus proiectul de lege care prevede interzicerea exportului de busteni din Romania,…