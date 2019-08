Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 27 august 2019 Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic monede din aur și alama pentru colecționare și va pune in circulație o moneda din alama, cu tema Desavarșirea…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat astazi in circuitul numismatic monede din aur și alama pentru colecționare și a pus in circulație o moneda din alama, cu tema „Vizita Apostolica a Sanctitații Sale Papa Francisc in Romania”. Aversul monedei din aur prezinta imagini ale unor lacașuri…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut in aprilie, fata de luna anterioara, cu 11,6 puncte, pana la 46,6 puncte, dar analistii estimeaza ca euro ar putea urca aproape de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni, arata datele publicate,…

