Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria Europa, destinate sa fie mai sigure, transmite AFP. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria Europa, dupa cea 5 euro care a intrat in circulatie in luna mai 2013, urmata…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria ''Europa'', destinate sa fie mai sigure, transmite AFP. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria "Europa", dupa cea de 5 euro care a intrat in circulatie in…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria "Europa", destinate sa fie mai sigure, transmite AFP. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria "Europa", dupa cea 5 euro care a intrat in circulatie in luna mai 2013,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria ''Europa'', destinate sa fie mai sigure, transmite AFP preluat de agerpres. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria "Europa", dupa cea de 5 euro care a intrat…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria ''Europa'', destinate sa fie mai sigure, transmite AFP. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria "Europa", dupa cea de 5 euro care a intrat in circulatie in luna mai…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va pune marti in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro din seria "Europa", destinate sa fie mai sigure. Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a şasea bancnotă din seria "Europa", după cea 5 euro care a intrat în circulaţie…

- Bancnotele de 50 de dolari australieni, tiparite recent, conțin a jenanta greșeala de scriere, relateaza BBC. BCA a confirmat greșeala și a anunțat ca aceasta va fi reparata la viitoarea tiparire de bancnote. Intre timp 46 de milioane din noile bancnote au ajuns in circulație.Bancnotele…

- Zilele bancnotei de 500 de euro se apropie de final, vineri Germania si Austria devenind ultimele tari din zona euro care nu mai emit aceste bancnote cu cea mai ridicata valoare, de teama ca acestea ar putea fi folosite de evazionisti, criminali si chiar teroristi. Banca Centrala Europeana…