Stiri pe aceeasi tema

- Informații bomba apar dupa descinderea de ieri a DNA, la Primaria Timișoara. Procurorii au ridicat documente privind eliberarea unor autorizații de construcție. Ieri, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nega orice implicare temele anchetate, susținand ca daca angajații au greșit trebuie sa plateasca.…

- Nicolae Robu, primarul orașului Timișoara, susține ca instituția se confrunta cu probleme financiare, dar nu exista riscul falimentului. Declarația edilului a venit dupa spusele primarului general al Capitalei, care a declarat ca Bucureștiul va intra in colaps. Poziția Gabrielei Firea este asumata și…

- Reprezentanții Garzii de Mediu au efectuat un control in Timișoara, in perioada 8-14 mai, in care „s-a observat ca sunt abandonari de deșeuri pe spațiile verzi, in stațiile de autobuz și in alte locuri, prin urmare s-a aplicat o sancțiune pentru abandonarea deșeurilor cu amenda de 15.000 de lei”,…

- Organizatorii de evenimente din Timișoara au fost anunțați ca nu mai au voie sa lipeasca afișe pe geamurile Infocentrului Turistic, condus de ceva timp de tanara Daniela Știr, fosta „reporterița” a primarului Nicolae Robu la „emisiunile” pe care acesta le facea pe pagina de Facebook a primariei.…

- Primaria Timisoara ii anunta pe pe operatorii de retele de comunicatii ca termenul limita pana la care trebuie trecute in subteran cablurile de telecomunicatii din zona centrala a Timisoarei este 15 mai 2019. Dupa aceasta data, va fi reactivata actiunea “Ghilotina”. The post Ultimatum pentru operatorii…

- Urmarire ca-n filme de aproape o ora, pe strazile Timișoarei cu zeci de focuri de arma trase de polițiști și un șofer disperat sa scape care a condus kilometri intregi fara roata in partea dreapta fața. Cu puțin timp de ora 3, un echipaj a facut semn sa opreasca unui Ford care avea numere de […] Articolul…

- Dupa minunea cu trotinetele electrice, Primaria Timisoara vrea sa adauge un nou mijloc de transport pe lista celor care duc cetatenii la destinatie. Municipalitatea se gandeste sa introduca in sistemul de transport public local segway-urile! Deocamdata pare o idee nastrusnica a edilului-sef, iar punerea…