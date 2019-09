Aparatură medicală performantă, în valoare de 57.000 de Euro la Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași In urma solicitarilor primite de la medici, Salvați Copiii Romania doteaza Secțiile de neonatologie ale Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Cuza Voda” Iași cu aparatura medicala performanta, in valoare de 57.000 de Euro. Donația consta in trei echipamente: un aparat de solubilizare, mixare și preparare a soluțiilor perfuzabile, un audiometru și un bilirubinometru. Toate acestea vor ajuta la tratarea adecvata a celor mai mici luptatori. Medicii ieșeni au reușit, in anul 2018, sa salveze un nou-nascut care a venit pe lume cantarind numai 450 de grame. Maternitatea este esențiala pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

