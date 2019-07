Stiri pe aceeasi tema

- Actuala cladire unde isi desfasoara activitatea Clinica ORL din cadrul Spitalului Municipal din Timisoara va avea peste patru ani un nou Ambulatoriu de specialitate, dupa extinderea si reabilitarea parterului cladirii situate pe Bulevardul Revolutiei din 1989 din Timisoara. Contractul, in valoare de…

- FOTO – Arhiva Proiectul mamut din fonduri europene nerambursabile caștigat la sfarșitul anului 2018 de Compania de Apa Someș SA, societate al carei acționar majoritar este Consiliul Județean Cluj, in valoare de peste 355,6 milioane de euro, inainteaza in ritm alert, acesta aflandu-se in diferite etape…

- Este practic cea mai mare suma primita vreodata de la Ministerul Sanatatii pentru dotarea celei mai mari unitati spitalicesti din judet, care se adauga la importantele fonduri nerambursabile europene pentru modernizarea si dotarea spitalului accesate in ultimii ani de catre conducerea spitalului. Solicitarea,…

- Municipiul Dorohoi, orașul Saveni și comuna Mihaileni au semnat contractele de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice pentru construirea de 68 de locuințe sociale noi in valoare de 17,3 milioane de lei.

- Ziarul Unirea Finanțare de 7,45 de milioane de lei pentru doua spitale din județul Alba, pentru echipamente și aparatura medicala Finanțare de 7,45 de milioane de lei de la bugetul de stat pentru achizitionarea de aparatura medicala si echipamente pentru doua spitale din județul Alba. Banii au fost…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a acordat finantare in valoare de 11 milioane de euro pentru achizitionarea si instalarea sistemelor de plasa antigrindina in exploatatii pomicole, prin proiecte depuse pe submasura 4.1a din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020),…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 19 mai 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 16 mai 2019, Loteria Romana a acordat 13.192 de caștiguri, in valoare totala de 625.427,58 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 19 mai…

- Noua sectie de terapie acuta nefrologica de la Spitalul Clinic de Nefrologie, Dr. Carol Davila, unde a fost infiintat si dotat si un compartiment de endourologie cu bloc operator si laborator de litotritie, a fost inaugurata marti de catre primarul general al Capitalei. Totalul investitiilor de care…