Peste 10.000 de pacienti au fost diagnosticati si tratati in anul 2018 in Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. S-au facut peste 2.000 de interventii chirurgicale ale polului anterior si posterior, printre care: chirurgia cataractei, glaucomului, strabismului sau chirurgia dezlipirii de retina. "In Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti exista echipamente medicale de top, comparabile cu cele din centrele europene de prestigiu, cu ajutorul carora medicii nostri pot realiza interventii dintre cele mai complicate",…