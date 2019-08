Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari și angajații Primariei Cilieni au descins in gospodariile satenilor pentru a extermina porcii, de teama pestei porcine africane. Masura extrema a fost adoptata inca de luni, 1 iulie 2019, cand numarul focarelor de pesta porcina ajunsese la șase. Reprezentanții DSVSA Olt au dat asigurari…

- Colaborarea dintre Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea din Minho (Portugalia) se extinde. Reprezentanții universitații lusitane au vizitat Timișoara la mijlocul lunii iulie, avand ca principal obiectiv extinderea relației dintre cele doua instituții de invațamant superior. O delegație…

- In ultima saptamana, polițiștii locali din Timișoara au dat 15 amenzi in timpul acțiunilor de supraveghere a rampelor clandestine de deșeuri. In total, de la demararea acțiunilor au fost aplicate 53 de sancțiuni, in valoare totala de 40.000 lei. In ultima perioaa au fost supravegheate locații precum…

- Autoritațile din Timiș au fost in alerta in aceasta seara, dupa ce un cadavru a fost zarit pe raul Timiș, purtat de ape. Corpul persoanei a fost zarit de niște pescari aflați in zona dintre Lugoj și Jabar, care au sunat la 112. La fața locului au intervenit echipaje din partea pompierilor și poliției.…

- Lucrarile efectuate de Primaria Timisoara la Spitalul Municipal pentru construirea unui bunker pentru un nou aparat de radioterapie si a noului acces in spital pentru vizitatori si pentru pacientii aflati in ambulatoriu se vor scumpi cu peste 150.000 de lei. Antreprenorul care executa lucrarile spune…

- Medicii de la Spitalul Floreasca din Capitala au venit cu informații de ultima ora despre Mihai Constantinescu, care, de pe 13 mai, este internat in stare grava. Mihai Constantinescu este in continuare internat, intr-o stare foarte delicata. Este practic ținut in viața de aparate, iar sursele medicale…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest are la dispozitie 10 milioane de euro, prin Programul Operational Regional, bani destinati dezvoltarii microintreprinderilor. Reprezentantii ADR au promovat proiectul in toata regiunea de vest. ADR Vest a finalizat turul regional pentru lansarea apelului 2 de…

- In urma cu exact un an, pe data de 11 mai, Asociația Acasa in Banat devenea complet funcționala și iși incepea, oficial, activitatea. Au fost renovate, conform reprezentanților asociației, 14 case in perioada de activitate a salvatorilor de locuințe. Reprezentanții asociației Acasa in Banat au lansat…