Stiri pe aceeasi tema

- Salvati Copiii doteaza Sectia de Neonatologie a Spitalului Universitar de Urgenta (SUUB) cu un ventilator neonatal de ultima generatie, in valoare de 35.000 de euro, din fonduri colectate cu ocazia Semimaratonului Bucuresti, informeaza AGERPRES."Suntem prezenti cu un ventilator de noua generatie,…

- In total, 881.421 buletine de vot, in numar egal pentru Europarlamentare si pentru fiecare intrebare a Referendumului, 1.825 de stampile cu mentiunea „votat“ si 270.616 timbre autocolante au ajuns deja in secții si asteapta votul. De la Biroul Electoral Central am putut afla ca sunt asteptați…

- Corpul de Control la Maternitatea Giulesti din capitala Foto arhiva Ministerul Sanatatii a trimis Corpul de Control la Maternitatea Giulesti din capitala, unde s-au nascut trei bebelusi depistati cu stafilococ auriu multirezistent la antibiotice. Copiii, nascuti în ultimele doua…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care lucra ca electrician, in aceasta dimineata, in subteran, la Mina Lupeni, a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a ales cu arsuri pe aproape 40% din suprafata corpului. Accidentul de munca s-a produs la primele ore ale zilei si a facut ca barbatul sa […] Accident…

- Vremea intoarce foaia si in Bucuresti, in urmatorul interval fiind anuntate nu doar precipitatii si vant, ci si o scadere a mercurului din termometre. Pe langa informarea meteo emisa duminica, prin intermediul careia au anuntat faptul ca in cea mai mare parte din tara vor fi perioade cu ploi in aversa,…

- Anunt soc facut de sociologul Marius Pieleanu in legatura cu alegerile din 26 mai, la emisiunea Romania 9: USR castiga Capitala, conform unui sondaj realizat de Institutul Avangarde. Conform aceluiasi sondaj, PMP-ul nici macar nu va realiza pragul de 5%, la nivel national. ''La nivel national, la…

- Anunt soc facut de sociologul Marius Pieleanu in legatura cu alegerile din 26 mai, la emisiunea Romania 9: USR castiga Capitala, conform unui sondaj realizat de Institutul Avangarde. Conform aceluiasi sondaj, PMP-ul nici macar nu va realiza pragul de 5%, la nivel national.Citește și: Andrei…

- Conducerea Spitalului Municipal Radauți a fost nevoita sa inchida pana in 5 mai Secția de Pediatrie a unitații medicale, intrucat cei doi medici titulari au depus cereri pentru acordarea concediului de odihna, transmite Mediafax.Conducerea Spitalului Municipal din Radauți a fost nevoita sa…