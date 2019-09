Stiri pe aceeasi tema

- Conceput și dezvoltat 100% in Romania, Clarvision ERP gestioneaza intregul proces de producție – de la tehnologia de producție, planificarea și executia comenzilor, pana la transpunerea acestora in contabilitatea financiara și a costurilor.

- Așadar, vremea pe glob a luat-o atat de mult razna incat greu mai poate sa-i dea cineva de cap. Meteorologi, oameni de știința recunosc ca nu se mai pot face predicții exacte decat pentru cel mult o saptamana, și acelea cu un grad de precizie nu prea ridicat. Asta in condițiile in care, in urma cu 30-40…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, le-a vorbit, astazi, oamenilor de afaceri parca din postura unui oficial care a intrat de foarte curand in administratia de stat: s-a declarat uimit de cati bani a cheltuit Romania in ultimii ani pentru...

- Succesul naționalei de tineret a Romaniei a Euro U21 a adus in prim plan eficiența Academiei de fotbal fondate de Gheorghe Hagi in ceea ce privește pregatirea jucatorilor tineri. Insa afacerea condusa de fostul numar 10 arata bine și din perspectiva datelor financiare, lucru destul de neobișnuit intr-o…

- In cantonamentul echipei Pandurii a sosit ieri un medic austriac dar de origine romana care a facut demonstratii cu cel mai modern aparat de recuperare si refacere dupa efort. Bazat pe rezonanta electromangentica, folosita pana acum ca mod de diagnos...

- Professional Women's Network este o retea de business care ajuta femeile sa isi atinga obiectivele profesionale prin dezvoltare, conectare si impartasirea valorilor comune. Are peste 3.000 de membre, care au 90 de nationalitati diferite si care ocupa pozitii diverse de conducere in corporatii…

- KLM Royal Dutch Airlines a marcat cele 100 de zile inaintea implinirii a 100 de ani din 7 octombrie a acestui an, cu un eveniment festiv la Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde si-a anuntat intentia de a lucra pentru viitorul aviatiei. Pe 29 iunie 2019, KLM a invitat toate partile interesate…

- Drone de tipul MQ-9 Reaper, impreuna cu personalul si echipamentele aferente, au fost relocate temporar de la baza aeriana poloneza Miroslawiec la baza aeriana de la Campia Turzii, dronele urmand sa ramana la baza din Romania pe perioada refacerii pistei bazei de la Miroslawiec, a anuntat joi Comandamentul…