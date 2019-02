Apărare: proiectul lui Trump Space Force progresează În 1983, presedintele american Ronald Reagan prezenta programul "Star Wars" pentru a se apara de oribila amenintare a rachetelor sovietice. 34 de ani mai târziu, Donald Trump se pregateste sa lanseze "Space Force". "Adversarii nostri sunt în spatiu, fie ca ne place sau nu [...]. Guvernul meu a facut din crearea unei forte spatiale o problema de securitate nationala. Trebuie sa fim pregatiti", a declarat marti al 45-lea presedinte al Statelor Unite semnând directiva spatiala, scrie Les Echos, citat de Rador.

