Apărare NATO. Trump publică ”lista rușinii”. România, fruntașă în Alianță Președintele american a publicat graficul statelor in funcție de cat aloca pentru aparare. Sunt surprize uriașe, iar Romania se poate lauda cu un loc fruntaș in Alianța Nord-Atlantica. VEZI PE DEFENSE ROMANIA TOPUL STATELOR CARE CONTRIBUIE CEL MAI MULT IN NATO ȘI VEZI CARE SUNT CODAȘELE ALIANȚEI, DAR ȘI POZIȚIA DOMINANTA A ROMANIEI IN COMPARAȚIEI CU VECINII EI ȘI ALTE STATE DIN VESTUL EUROPEI VEZI PE DEFENSE ROMANIA TOPUL STATELOR CARE CONTRIBUIE CEL MAI MULT IN NATO ȘI VEZI CARE SUNT CODAȘELE ALIANȚEI, DAR ȘI POZIȚIA DOMINANTA A ROMANIEI IN COMPARAȚIEI CU VECINII EI ȘI ALTE STATE DIN VESTUL EUROPEI





