Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa de aparare europeana nu trebuie sa creeze bariere economice, nici sa se erijeze in alternativa la NATO, a avertizat marti secretarul general al Aliantei, cu o zi inainte de o reuniune la Bruxelles a ministrilor apararii ai tarilor membre NATO, informeaza AFP. Jens Stoltenberg…

- Finantarea gruparii insurgente kurde Unitatile Populare de Protectie (YPG) de catre Statele Unit va afecta viitoarele decizii ale Turciei, a declarat, marti, presedintele Tayyip Erdogan, inaintea unei vizite a Secretarului de Stat Rex Tillerson, relateaza site-ul agentiei Reuters. Un oficial…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega și-a afirmat printr-un comunicat de presa ”susținerea pentru poziția ministrului de Externe Teodor Meleșcanu privind respingerea condiționarii acordarii fondurilor europene de fantomatica respectare a statului de drept, un concept supus unor interpretari laxe și…

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- Fostul ministru al Apararii, senatorul satmarean Gabriel Leș a participat la un forum in SUA, organizat de senatorul Jim Inhofe. In cadrul intalnirii au fost abordate teme cu privire la geopolitica est-europeana și rolul esențial pe care Romania il poate juca in acest spațiu. „A fost o onoare sa particip…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Un portavion al Forțelor Navale americane este așteptat pentru o vizita in Vietnam, in martie, a anunțat secretarul american al Apararii, Jim Mattis. Ar fi prima astfel de vizita, dupa razboiul din Vietnam.

- Intarirea relatiei cu diaspora, intensificarea comertului extern si consolidarea perspectivei de integrare europeana. Aceste subiecte sunt in capul listei de prioritati a Ministerului de Externe pentru acest an.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Luni, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, l-a asigurat pe presedintele palestinian Mahmoud Abbas ca Uniunea Europeana ii sprijina demersul de a face ca Ierusalimul de Est sa devina capitala unui stat palestiniana.

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Anuntul suscita temerea expertilor privind o relansare a proliferarii nucleare si un risc mai ridicat de conflict nuclear, relateaza AFP. Aceasta propunere apare intr-o versiune preliminara a noii evaluari a dispozitivului nuclear ('Nuclear Posture Review') pe care Pentagonul urmeaza sa o publice…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, a declarat joi ca acordul nuclear cu Iranul 'functioneaza', in contextul in care presedintele american Donald Trump urmeaza sa decida in curand daca va prelungi sau nu suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP si Reuters. …

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- Forțele navale britanice au trimis fregata HMS Westminster pentru a intercepta nave rusești intrate in Canalul Manecii, a declarat luni un reprezentant al Ministerului britanic al Apararii, informeaza presa britanica. Evening Standard il citeaza pe reprezentantul Ministerului apararii britanic care…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP. "Am telefonat omologului meu iranian si, impreuna…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Țuțuianu, a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care îl învinovațește pentru plecarea sa din septembrie, din fruntea Ministerului, la numai doua luni de la instalare.

- Citeste si: Cristian Seitariu, propus in conducerea CEC Bank: Le-am spus celor de la Finante sa-mi retraga propunerea pentru ca vreau sa raman la Jidvei Situatie incurcata la CEC Bank: Doua propuneri facute de Finante pentru conducerea CEC au fost respinse de Comitetul de Nominalizare, format din oamenii…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Comisia Europeana a declanșat, miercuri, Articolul 7 - așa-numita “arma nucleara” a UE – impotriva Poloniei, pentru modificarile legislative care subornoneaza politic justiția. Decizia vine dupa luni de dialog și avertismente, in care relațiile dintre Varșovia și Bruxelles s-au deteriorat…

- Producatorul german de blocuri de zidarie Xella a cumparat competitorul Macon, cu afaceri de 124 mil. lei (27,5 mil. euro) anul trecut. Prin aceasta tranzactie, Enterprise Investors, fondul de investitii care detinea Macon, si-a facut exitul din companie. Cele doua parti nu au precizat care…

- Kremlinul va examina și aproba versiunea finala a programului de stat pentru inarmare a armatei in anii 2018-2027, pe care președintele rus Vladimir Putin il poate semna deja in aceasta saptamana, scrie publicatia Kommersant. Programul prevede ca Ministerului rus al Apararii sa-i fie alocate aproximativ…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara.

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații

- Valoarea ”facturii Brexitului” pe care o are de achitat Londra la Bruxelles este estimata undeva intre 40 si 45 de miliarde de euro, a declarat vineri un purtator de cuvant al Downing Street pentru AFP, conform News.ro . Liderii celor doua tabere au anuntat vineri dimineata incheierea unui acord de…

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…

- ♦ De Mos Nicolae, Comisia Europeana si-a oferit planurile pentru crearea unui viitor mai sigur pentru zona euro: un fond comun pentru amortizarea socurilor, pentru investitii si finantarea reformelor in statele care vor sa adopte euro, crearea unui minister european al economiei si finantelor si…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marți la Bruxelles cu omologii sai din UE și NATO pentru a afișa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar și pentru a incerca sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza…

- Retailerul de bricolaj Brico Depot a anunțat finalizarea tranzacției prin care preia magazinele rivalului Praktiker Romania de la omul de afaceri turc Omer Susli. Aceasta tranzacție creeaza un concurent mai puternic pentru lanțul de bricolaj Dedeman, controlat de catre frații Adrian și Dragoș…

- Negociatorul-șef (raportor) din partea Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din 2018, europarlamentarul PMP, Siegfried Mureșan, a aratat la Bruxelles ca premierul Mihai Tudose este izolat din punct de vedere extern și nu este primit in nicio cancelarie europeana, ceea ce va afecta…

- Dupa ce a asistat la lansarea rachetei Hwasong-15, liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a declarat "cu mandrie ca, in cele din urma, am ajuns sa ne indeplinim marea noastra misiune istorica, realizarea unei forțe nucleare de stat", potrivit agenției oficiale KCNA. Tirul a atras critici aspre…

- Intrevederea va avea loc pe fondul unor tensiuni sporite privind colonizarea, a afirmat marți o purtatoare de cuvant a UE, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Șefa diplomației UE Federica Mogherini ''a decis sa-l invite pe premierul israelian Netanyahu la un schimb de opinii informal cu miniștrii,…

- "Este un sondaj de opinie pe care l-am realizat impreuna cu Reprezentanța din Bulgaria, pentru ca cele doua țari, Romania și Bulgaria, au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE și am vrut sa vedem cum percep acest lucru cetațenii celor doua țari. (...) Daca ar fi sa…

- Republica Moldova se poate baza pe sprijinul deplin al Uniunii Europene in procesul de modernizare a țarii. O declarație in acest sens a facut vicepreședintele Comisiei Europene, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, la o intilnire la Bruxelles…

- Republica Moldova poate miza pe sustinerea deplina a Uniunii Europene in modernizarea tarii, i-a transmis vineri, la Bruxelles, sefa diplomatiei europene Federica Mogherini premierului moldovean Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi pe care cei doi au avut-o in marja Summitului Parteneriatului…

- Prim-ministrul britanic Theresa May le va adresa un avertisment liderilor Uniunii Europene, la summitul de vineri de la Bruxelles, in legatura cu 'state ostile precum Rusia' și va promite ca Marea Britanie iși va menține angajamentul fața de securitatea europeana dupa Brexit, noteaza vineri BBC News.…

- Ministrul Teodor Meleșcanu va participa vineri la dejunul de lucru al miniștrilor afacerilor externe din statele membre UE și statele partenere, prezidat de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini, in marja Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles.…

- Mai mult de 20 de laboratoare medicale au fost bombardate de fortele aeriene americane si afgane in ultimele patru zile in provincia Helmand din sudul Afganistanului, aflata sub asediu, a declarat miercuri un oficial din cadrul structurilor de aparare ale tarii, informeaza dpa.'Douazeci si…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor de resort din Franța, Germania și Romania, context in care a reafirmat…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a afirmat joi ca exista sanse pentru convorbiri intre Coreea de Nord si SUA daca Phenianul inceteaza testarea si dezvoltarea programelor sale nucleare si de rachete, relateaza Reuters. "Daca vor inceta sa testeze, sa dezvolte rachete, sa exporte arme,…