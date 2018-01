Stiri pe aceeasi tema

- Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a fost semnat de catre presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede introducerea Comisiei…

- Presedintele Executiv al PSD, Niculae Badalau, spune Guvernul ar putea fi restructurat, iar Executivul ar putea include 16 - 17 ministere, fata de 24, câte sunt în prezent, el apreciind ca este necesar si un Congres al partidului.

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Relația dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este tot mai tensionata, miza fiind controlul principalului partid de la guvernare. Dragnea ar vrea sa fie reconfirmat in fruntea PSD de un congres extraordinar, in timp ce Tudose intenționeaza sa apara in fața Parlamentului cu…

- Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv Național al PSD, care urmeaza sa se reuneasca în curând, va decide daca e nevoie de un congres, scrie evz.ro. Numarul 2 din PSD a mai spus ca Guvernul ar putea fi restructurat astfel încât Executivul sa fie „mai…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele. Oficialul a apreciat…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat vineri ca, "in mod cert", urmeaza sa fie luate anumite "masuri de eficientizare", atat la nivelul Guvernului, cat si a tuturor celor care sunt pusi sa ia decizii. Intrebat la Romania TV daca in ianuarie ar urma sa aiba loc o evaluare a Cabinetului sau,…

- Proiectul ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor se afla in dezbatere publica, anunta Ministerul Afacerilor Interne.

- Un grup de deputati din Comisia juridica, numiri si imunitati a depus joi, 28 decembrie, o sesizare la Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova, dupa ce Igor Dodon a refuzat in mod repetat numirea noilor membri ai Guvernului. Deputatul PDM Sergiu Sirbu a precizat ca a solicitat Curtii ca sesizarea…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- "Romani, timp de mai multe decenii, trecand prin zilele cele mai intunecate ale razboiului si ale dictaturii comuniste care i-a urmat, Regele Mihai a trimis in aceasta zi a fiecarui an mesajul lui catre natiune. Din frageda copilarie imi amintesc grija cu care tatal meu scria aceste discursuri si…

- USR someaza PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor indeparta Romania de Franta si Germania daca ignora apelul de transparenta facut…

- Uniunea Europeana nu acorda bani pentru ca Republica Moldova sa ofere ceva în schimb. Condițiile înaintate, chiar daca sunt îndreptate împotriva a ceva sau a cuiva, atunci este vorba despre sistemul birocratic sau clasele politice mai puțin bune, însa ele sunt în…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstitutionala, a decis, joi, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Decizia este definitiva si general obligatorie, urmand sa fie comunicata Parlamentului, Guvernului…

- "Prezentul comunicat poate fi considerat un drept la replica, precum și o oportunitate de a prezenta comunitații psihologilor, precum și publicului larg, acele detalii necesare pentru a contracara tentativa lui Iulian Laurențiu Ștefan de intoxicare a opiniei publice. Vom face acest…

- Scandalul iscat intre protestatari și jandarmi, in Piața Victoriei, din cauza deciziei de organizare a unui Targ de Craciun chiar in fața Guvernului, a fost comentat și de europarlamentarul Norica Nicolai.Citește și: Gabriela Firea da VINA pe Președinție, Parlament și Guvern pentru incidentele…

- Gabriela Firea a povestit cu lux de amanunte desfașurarea incidentelor din Piața Victoriei. Primarul Capitalei da vina pe instituțiile importante ale statului pentru lipsa de reacție in urma evenimentelor care au avut loc sambata in fața Guvernului. Reacție Gabrielei Firea vine la puțin timp dupa…

- Premierul Mihai Tudose a reiterat, luni, la Parlament, ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent si a aratat ca o analiza asupra activitatii Executivului va fi facuta in luna ianuarie, afirmand ca 'deocamdata este bine'. Premierul a participat, alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a prezentat o evaluare a Guvernului, la 10 luni de la instalare. Conform evaluarii, Guvernul a realizat 100 de masuri din programul de guvernare.Conform documentului PSD, Romania o creștere economica de 7%, in timp ce obiectivul asumat in programul de guvernare…

- Florin Vodita a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unei decizii a prim-ministrului Mihai Tudose publicate miercuri in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie a premierului, Vodita a fost desemnat in calitatea de conducator al Comitetului…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind eliberarea lui Florin Vodita din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului. Totodata, a fost publicata si decizia privind numirea lui Florin Vodita in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului…

- Activitatea miniștrilor va fi supusa unei evaluari pâna la mijlocul lunii decembrie, iar cei care nu dau dovada ca iau în serios problemele cetațenilor – vor demisiona. Mai exact, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, a anunțat în…

- Aproximativ 2.150 de membri ai Tineretului Social Democrat (TSD) l-au reales, ieri dupa-amiaza, la Romexpo, pe ministrul Gabriel Petrea, pentru inca un mandat la șefi a organizației, acesta fiind singurul candidat inscris in cursa. „Greii” partidului i-au invațat pe „lupii tineri” ai partidului cum…

- Peste 2.500 de tineri social - democrati isi vor alege presedintele duminica presedintele pentru urmatorii doi ani, in cadrul unui Congres la care vor rosti discursuri liderii PSD si sunt asteptati tineri de stanga din SUA, din statele UE si din Republica Molodova.

- Keith Schiller, fostul bodyguard al președintelui Statelor Unite ale Americii Donald Trump, vorbind la o ședința inchisa a Comitetului pentru Serviciile Secrete al Casei Reprezentaților din Congres, a declarat ca unul dintre rușii care a participat la reuniunea de afaceri din Moscova, inainte de concursul…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, ca implementarea masurilor fiscale preconizate de catre Guvern incepand cu 1 ianuarie este ”total inoportuna”, presedintele sustinand ca este nevoie de evaluari si simulari ale impactului, motiv pentru care este nevoie de ”o amanare semnificativa”. Presedintele…

- CFR Calatori estimeaza pentru anul in curs pierderi in valoare de 90,521 milioane de lei, potrivit proiectului de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al companiei, fata de un profit brut de

- Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale se amana din nou, potrivit unor surse politice. Masurile anuntate de Guvern sunt contestate atat de patronate, cat si de sindicate, fiind anuntate proteste ale celor din urma marti. In aceste conditii, premierul Mihai Tudose…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont și cei patru foști miniștri ai Cabinetului sau, vizați de un mandat european de arestare, au fost eliberați condiționat din arestul din Belgia de un judecator de instrucție, a anunțat, în noaptea de duminica spre luni, Parchetul din Bruxelles.…

- Un amplu protest, care va incepe duminica cu ora 19.00 și se va desfașura in fața Guvernului, a fost anunțat pe Facebook. Bucureștenii ies in strada pentru ca sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor justiției depuse marți de PSD in Parlament. Dupa ce se vor strange in Piața Victoriei,…

- "Revolutia fiscala" a Guvernuui ar produce o pierdere de 5,2 miliarde de lei la buget, ceea ce ar impinge Romania peste limita de deficit de 3% asumata, se arata in opinia Consiliului Fiscal, care a avizat negativ proiectul Finantelor de modificare a Codului Fiscal.Vezi AICI documentul integral…

- In aceasta ședința urmau sa fie adoptate mai multe acte normative extrem de importante. Premierul Mihai Tudose voia sa adopte modificarile Codului Fiscal, care vor include transferul contribuțiilor catre angajați. Potrivit noii legi a fiscalitatii, firmelor le va reveni sarcina sa plateasca o taxa…

- Premierul Mihai Tudose va conduce, vineri, 3 noiembrie, o sedinta extraordinara de Guvern, Palatul Victoria, de la ora 14.00! Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, in aceasta ședința vor fi adoptate mai multe acte normative extrem de importante. Tudose vrea sa adopte modificarile Codului Fiscal,…

- Potrivit acestuia, sindicatele care se opun acestei masuri pleaca de la premise greșite, primul-ministru afirmand ca problema a mai fost discutata marți in ședința Consiliului Tripartit: Guvern, sindicate, patronate."O parte dintre sindicate a fost foarte vehementa impotriva acestor masuri,…

- Reprezentanții fracțiunii Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) cauta semnaturi in Parlament pentru demiterea judecatorilor Curții Constituționale prin intermediul unei moțiuni. De partea cealalta, democratul Sergiu Sarbu explica faptul ca judecatorii CC nu pot fi demiși conform procedurii propuse…

- Autoritațile i-au cerut lui Paul Manafort și fostului sau asociat in afaceri, Rick Gates, sa se predea, noteaza New York Times. Manafort s-a predat, in cursul zilei de luni, și va fi transferat la o inchisoare federala, potrivit CNN. Paul Manafort, fostul șef de campanie al lui Donald Trump,…

- Dan Barna si Vlad Alexandrescu candideaza sambata pentru functia de presedinte al USR, dupa demisia lui Nicusor Dan din partid. Favorit pleaca Dan Barna, care se bazeaza pe voturile organizatiilor din Transilvania, in timp ce Vlad Alexandrescu are sprijinul progresistilor din Bucuresti si din Ilfov,…

- Premierul Pavel Filip a comentat initiativa lui Igor Dodon privind formarea unui „sfat al specialistilor”, pe langa Presedintie, ce va avea scopul de a incadra in campul muncii functionarii publici care ar fi fost lasati fara functii dupa reforma Guvernului. Potrivit prim-ministrului, seful statului…

- Prim-ministrul Pavel Filip califica drept populiste și manipulatorii criticile aduse de Președintele Igor Dodon reformei Guvernului. Potrivit lui Filip, reformele privind reducerea numarului de ministere și a cadrelor este susținuta nu doar de majoritatea cetațenilor, lucru confirmat de ultimele sondaje,…

- „Președintele Igor Dodon și-a terminat treaba la Președinție și vrea la guvernare? In ultima perioada e preocupat sa propuna candidați la funcția de ministru, acum brusc a realizat ca ar mai vrea sa se implice puțin și in reforma Guvernului, asta desigur dupa ce ea a fost facuta și implementata deja.…

- Justiția este un domeniu în care Republica Moldova înregistreaza întârzieri. Daca s-ar reuși încheierea reformelor în domeniu, ar fi deschis accesul la cele 100 de milioane pe care Chișinaul trebuia sa le primeasca. Declarația a fost facuta de catre Norica…

- „Urmeaza ca, in termenul legal, instituțiile sesizate sa”. Acest mesaj trunchiat a fost raspunsul Guvernului pentru primarul din Copșa Mica. Ca urmare, toți copșenii vor face cereri oficiale catre Guvern, in speranța unui raspuns complet. Tudor Mihalache, dupa o luna de cand a mers pe jos la București…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina Federovici, a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca proiectul de modernizare a drumului Botoșani-Targu Frumos, in valoare de 80 de milioane de euro, a intrat in etapa finala – emiterea Hotararii de Guvern, dupa ce a obținut avizul Comitetului…

- Informarea partenerilor sociali implicați in coordonarea strategica a fondurilor europene structurale și de investiții alocate Romaniei a fost obiectivul celei de-a treia reuniuni a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP), desfașurata sub coordonarea Ministerului…