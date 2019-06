Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restricționat pe DN 73, in comuna Moieciu, pe o distanța de aproximativ 4,5 km, pentru efectuarea lucrarilor de modernizare a rețelelor de apa și canalizare, anunța Compania Apa Brașov. Lucrarile se vor desfașura pe sensul de mers Brașov – Rucar și vor dura circa cinci luni. Zona…

- Autoritațile locale din Vulturu continua lucrarile la doua proiecte importante de investiții in infrastructura. Este vorba de proiectele: „Inființare sistem de canalizare in satele Vulturu, Hingulești și Maluri“ și „Asfaltare drumuri de interes local in comuna Vulturu“. Primarul Nicușor Pacuraru a anunțat…

- Comuna damboviteana Razvad, de la o zi la alta da semne clare ca se aliniaza cerintelor Uniunii Europene . Gospodarirea si dezvoltarea eficienta a comunei reprezinta principalul obiectiv al administratiei condusa de primarul Emanuel Spataru si viceprimarul Ionela Serban. Prioritatile sunt gospodarirea…

- Comuna damboviteana Razvad, de la o zi la alta da semne clare ca se aliniaza cerintelor Uniunii Europene . Gospodarirea si dezvoltarea eficienta a comunei reprezinta principalul obiectiv al administratiei condusa de primarul Emanuel Spataru si viceprimarul Ionela Serban. Prioritatile sunt gospodarirea…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, va participa azi la inaugurarea lucrarilor la contractul de rețele de apa și canalizare in gruparea Focșani 1, punctul de lucru Vinatori. Contractul de lucrari mai sus amintit face parte din proiectul „Extinderea și modernizarea sistemului de…

- Primarul social democrat al comunei vrancene Vulturu, Nicușor Pacuraru (FOTO), a anunțat ca lucrarile la proiectul de investiții privind „Inființare sistem de canalizare in satele Vulturu, Hingulești și Maluri“ vor demara in perioada urmatoare. „Vom demara lucrarile la sistemul de canalizare al comunei,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, va participa, azi, la inaugurarea lucrarilor la sistemul zonal de alimentare cu apa și canalizare in gruparea Panciu și UAT Marașești. Este vorba de deschiderea a doua lucrari, in Panciu și Straoane. Acesta este un contract de lucrari din cadrul…

- Peste 150 de vasluieni, in special din comuna Rafaila, s-au adunat in mod spontan pe drumul care leaga comuna de orașul Negrești pentru a protesta fața de delasarea autoritaților, care a facut ca aceasta ruta sa devina impracticabila. Oamenii au acuzat faptul ca de mai bine de 30 de ani, in ciuda promisiunilor,…