Apar primele SUSPICIUNI serioase în legătură cu bugetul pe 2019. Cifrele care nu arată bine Execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an releva faptul ca nu exista niciun surplus la bugetul asigurarilor sociale, conform senatorului liberal Florin Cițu. Conform acestuia deficitul este de 1,7 miliarde de lei. ”Deficitul la bugetul de pensii este foarte important in contextul legii bugetului de stat pentru 2019. Legea bugetului și legea plafoanelor au luat in calcul un surplus la bugetul de pensii in 2019. Asta inseamna ca nu exista nicio influența asupra deficitului bugetului general consolidat așa cum a fost prezentat in Parlament. Mai simplu și sa fie foarte clar. Dupa primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

