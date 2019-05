Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta vara, polițiștii de pe litoral vor fi dotați cu aparate pentru depistarea cosumului de droguri, similare etilotestelor folosite pentru depitarea consumatorilor de alcool. Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a aratat ingrijorata de creșterea consumului și traficului de stupefiante. In cadrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri, la Constanta, in cadrul unei intalniri de lucru, ca urmareste dotarea structurilor MAI cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a consumului de bauturi alcoolice, in perspectiva noului sezon estival, pentru combaterea si prevenirea…

- Structurile Ministerului de Interne vor fi dotate cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a celui de bauturi alcoolice. Anuntul a fost facut, ieri, la Constanta, de ministrul Carmen Dan, care a precizat ca masura a fost luata pentru combaterea si prevenirea acestor fenomene. Carmen…

- Incepand din aceasta vara, politistii de pe litoral vor avea aparate pentru depistarea consumului de droguri, a declarat, vineri, ministrul de Interne Carmen Dan. aratandu-se ingrijorata de cresterea consumului si traficului de stupefiante. Ea a sustinut ca traficul de droguri ca este "un motiv de ingrijorare".

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri, la Constanta, in cadrul unei intalniri de lucru, ca urmareste dotarea structurilor MAI cu aparate pentru depistarea consumului de stupefiante si a consumului de bauturi alcoolice, in perspectiva noului sezon estival, pentru combaterea si prevenirea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca "politicul nu s-a implicat suficient de mult" in tema combaterii consumului de droguri, el subliniind ca e necesar "un maximum de vointa politica" pentru a aborda problema consumului de stupefiante "cu ratiune si curaj". "Dumnezeu…

- Misterul din jurul mortii creatorului de moda Razvan Ciobanu incepe sa se risipeasca. Politistii au stabilit deja ca designerul era singur in masina si nu purta centura de siguranta, iar concluziile lor sunt completate de medicii legisti. Primele teste arata ca in sange au fost gasite urme de droguri.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca, in acest an, in MAI vor fi incadrate peste 6.300 de persoane, aproximativ 5.700 vor proveni din scolile de agenti si de subofiteri si peste 600 fiind ofiteri absolventi ai Academiei de Politie, ceea ce presupune si o alocare de 61,5 milioane de lei.…